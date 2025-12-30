雙北公車、北捷1/3起開放刷乘車碼進站 支付種類與使用方式一次看

台北市交通局今（30）日正式宣布，雙北市區公車及台北捷運將從明年1月3日起，正式開放QR Code掃碼乘車服務。民眾只要使用手機，開啟指定電子支付APP的「交通乘車碼」，即可上下車或進出站，且同樣適用北捷常客優惠，讓搭乘大眾運輸更加便利。

交通局今日召開記者會，宣布雙北公車與台北捷運將開放悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5家電子支付業者，使用交通乘車碼（QR Code）通行。未來民眾無須攜帶實體票證，只要要一支手機即可。

哪些電子支付工具可以使用？

雙北公車：

悠遊付 全支付 街口支付 icash Pay iPASS MONEY

北捷：

除了上述5家，還支援其他市面上常見的電子支付工具，例如TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

LINE Pay Money公司表示因系統開發、測試尚未完成，暫定115年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。

可以刷信用卡嗎？

雙北公車：

信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等目前無法使用。

北捷：

1月3日起由台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的信用卡乘車試營運。試營運期間，僅限使用台新銀行信用卡及綁定台新信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付。

預計2026年7月全面開放國內、外信用卡，同時新增Apple Pay ECP快速模式功能。使用Apple Pay ECP功能的iPhone或是Apple Watch用戶，無需解鎖也能感應進出站。

乘車碼怎麼使用？

若是使用電子支付工具，先打開APP，點選乘車碼後輸入密碼，即可開啟QR CODE。

雙北公車：不同品牌的驗票機，感應地方也不一樣

北捷：要注意QR CODE和信用卡感應地方不同。

當驗票機或閘門顯示掃碼成功，即代表已完成扣款，乘客無須等待手機畫面更新，以免影響其他乘客通行動線。

使用乘車碼有轉乘優惠？常客優惠回饋金？

雙北公車：

使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，仍可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠。至於其他支付方式的乘車碼以及信用卡目前沒有優惠。

另外，轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自115年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。如果有相關使用疑義，請上公運處網站「交通乘車碼（QR code）」專區查詢。

北捷：

使用QR CODE乘車碼搭乘北捷，與使用悠遊卡搭車相同，都享有常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶。要注意，如果使用不同支付工具或不同帳戶，將分別回饋到不同支付工具或帳戶，回饋金無法合併計算。

除了常客優惠，北捷與業者推出優惠活動，2026年1月3日至6月30日活動期間，使用乘車碼搭捷運，每月皆可參加抽獎，此外，北捷會員於優惠活動期間至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定乘車碼，就有機會獲得999點捷運點。