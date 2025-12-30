雙北公車、捷運明年1/3開放手機掃碼！ LINE Pay Money還得等

台北市交通局宣布，自115年1月3日起，台北市與新北市市區公車及台北捷運全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。北捷提供



為提升公共運輸支付便利性，台北市交通局宣布將自115年1月3日起，於台北市與新北市市區公車及台北捷運全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只要以手機開啟電子支付APP中的乘車碼功能，在驗票機或閘門掃描，即可完成上下車與進出站，未來僅需一支手機即可搭乘雙北各大公共運輸工具。首波支援的電子支付包含悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5家業者，預計明年7月再全面開放國內外信用卡、Apple Pay黑屏過閘功能。

公運處綜規科長劉國著表示，民眾使用乘車碼搭乘時，只要驗票機顯示掃碼成功，即代表扣款完成，旅客無須等待APP畫面更新，以免影響後續通行路線，如果對操作方式有疑義，可至公運處網站交通乘車碼專區查詢。此外，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay仍可享現行捷運、公車雙向轉乘優惠，不過前後運具需使用相同支付工具方能適用，轉乘回饋方式將比照TPASS 2.0，自115年3月起逐月回饋至旅客電子支付錢包。

除了既有的支付方式，自本週六起，新增悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付「乘車碼」也可搭公車。公運處提供

此外，自明年1月3日起，將同步調整敬老卡及愛心悠遊卡使用機制，新增「餘點扣盡」功能，例如愛心卡搭乘公車每段票價為8元，若當月剩餘7點免費點數，系統將自動扣除7點，並以1元儲值金補差額，讓免費點數可以完整使用。

北捷強調，本次為全閘門導入乘車碼與信用卡感應功能，首波預計開放包含整合台銀、土銀等9家銀行的TWQR，以及玉山Wallet、全盈＋PAY、台新PAY，以及台新信用卡感應乘車，7月再全面開放國內外信用卡，並新增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。至於LINE Pay Money則因系統開發與測試作業尚未完成，預計115年3月再行開放。

北捷將開放十七家業者「乘車碼」搭車。北捷提供

北捷說明，旅客須以相同支付帳戶完成進、出站掃碼，若進站前帳戶餘額為負值將無法進站，若出站時計費不足，支付業者將提供一次代墊機制。北捷提醒，為確保通行順暢，建議事先開啟乘車碼並適度調高螢幕亮度，如現場掃碼未能順利辨識，可請站務人員協助。

至於常客優惠部分，現行儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）適用機制維持不變，使用QR乘車碼乘車時仍可享常客優惠，回饋金將以跨月、單一支付帳戶方式累計並於次月5日撥付，不同帳戶或不同支付工具間無法合併計算。至於信用卡乘車由於支付端受營運安全規範限制，無法保存卡號或累計搭乘次數和金額，因此不適用北捷常客優惠，建議旅客可依各家發卡行優惠內容選擇合適支付方式。

此外，為迎接乘車碼正式上線，北捷將自明年1月3日起至6月30日推出行銷活動，旅客於活動期間使用乘車碼搭乘捷運，可按月參與抽獎，每家支付業者每月提供捷運一日票名額；完成「台北捷運Go」App綁定者，亦可參加捷運點回饋與抽獎活動，最高可獲得999點。

