雙北公車、捷運1/3起「5大支付」掃碼乘車 最高回饋50%

從2026年1月3日起，雙北市區公車及台北捷運將全面開放五家電子支付服務，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，民眾可透過「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車。悠遊卡公司為了提升使用者體驗，特別推出「轉乘優惠」和回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車的首搭乘客，最高可享50%的現金回饋。

從2026年1月3日起，雙北市區公車及台北捷運將全面開放五家電子支付服務，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，民眾可透過「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車。 （圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司表示，悠遊付會員可享有專屬的轉乘優惠，搭乘時將全額扣款，符合條件的轉乘回饋金將於次月底撥入會員的悠遊付錢包。具體來說，公車轉捷運需在60分鐘內完成，捷運轉公車則需在80分鐘內，公車之間轉乘也有相同的時間限制，皆可獲得轉乘優惠回饋。此回饋活動預計在第一季內推出，讓搭乘更便利的同時，也能賺取回饋金。

為慶祝悠遊付乘車碼的上線，從1月3日至2月28日，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運的乘客可享票價的50%現金回饋，每戶限一次，回饋上限為33元，名額限量10萬名。此外，1月3日至1月9日期間，會員只要使用乘車碼滿3次，即可額外獲得50元現金回饋券，名額同樣有限。

悠遊卡公司強調，透過實體悠遊卡與悠遊付的雙軌服務，旨在提供民眾更加便利的乘車支付選擇，未來將持續引入創新科技，提升支付體驗的智慧化和便利性。

