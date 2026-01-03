雙北公車QR Code乘車啟動 業者：一早上僅20幾筆

雙北市區公車、台北捷運自3日起進入支付新時代，全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，共5家電子支付的「交通乘車碼」QR Code掃碼搭車。（示意圖：shutterstock／達志）

雙北市區公車、台北捷運自3日起進入支付新時代，全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，共5家電子支付的「交通乘車碼」QR Code掃碼搭車。台北市公車聯營管理委員會執行長李建文今表示，目前觀察乘客還沒有使用乘車碼的習慣，大都會客運至早上10時左右僅20幾筆，不到1％。

雙北共計約5000至6000輛公車、8000台驗票機，此次刷卡機的安裝工程自去年2月起耗時8個月，於10月完成裝置。金額方面，裝置1台刷卡機約為4至5萬元。

今日為開放乘車碼服務的第一天，李建文指出，對公車業者而言，當然會增加作業上的手續，可是為了讓大眾運輸更親民，擁有更多元的支付方式，已對所有駕駛長教育訓練，若民眾在乘車過程有任何問題都可以直接找駕駛長、業者幫忙，都會即時處理。

李建文說，據他觀察，到目前為止駕駛們並沒有反映大問題，除了極少部分驗票機臨時故障但都及時排除，但觀察乘客還沒有使用乘車碼的習慣，大都會客運至早上10時左右僅20幾筆，不到1％，多數人仍使用電子票證。

李建文表示，市民若用電子支付，仍要上下車都刷卡，未來也不排除和加盟業者推出相對應的行銷方案，鼓勵民眾多多使用電子支付乘車碼搭乘公車。

李建文也提醒民眾，所有雙北公車驗票機上都有貼明確標示，請民眾不要著急，看清楚再掃碼。

