雙北加派警力 加強跨年維安

台北市長蔣萬安（左）與議長戴錫欽（右）出席毛孩送養活動。他表示，必須確保接下來北市各項大型活動的維安都能部署到位。（中央社）

記者王誌成∕雙北報導

台北市長蔣萬安因北捷隨機攻擊事件決定縮短雙城論壇行程，信義警分局即日起至跨年晚會規劃每天加派武裝警力。新北市長侯友宜二十四日也要求跨年煙火活動做好大眾運輸與會場公共安全。

蔣萬安上午出席台北市議會第十四屆議員就職三週年活動。他表示，由於北捷發生隨機攻擊事件，他必須確保接下來北市各項大型活動的維安都能部署到位，所以為期兩天的雙城論壇活動，他只出席二十八日上午主論壇。

蔣萬安說，雙城論壇維持了十五年，持續進行兩座城市間的市政交流，希望繼續維持下去，「雙城好、兩岸好」。副市長林奕華表示，此次因為北市發生憾事，有市長坐鎮變得非常重要，上海方也了解且理解蔣萬安選擇縮短行程來兼顧兩事。

適逢跨年活動將至，信義警分局表示，為確保跨年晚會活動順遂，分局長李憲蒼二十三日下午主動邀煙火管制區內四十五家業者到警局參加協調會，包括百貨公司、夜店、ＫＴＶ及停車場等。市府主辦單位觀傳局、文化局、交通局及商業處等局處也派員列席會議，藉由面對面直接溝通，傾聽業者反映建議，讓受管制區內商家都能理解並支持警方執法、減少民怨發生，創造「商家、民眾、警方」三贏成效。

另外，新北跨年煙火將於淡水、八里區的淡水河兩岸施放。侯友宜在市政會議表示，事前掌握，充分了解動態並預防，才是根本之道。要求捷運設施與大型公共運輸及施放煙火會場做好安全準備。

淡水警分局也將於人潮密集區域及重要節點部署警犬隊，負責緝毒、防爆及血跡偵蒐等任務。