雙北合辦第三階段無差別攻擊演練 蔣萬安：時刻警惕做好準備

台北市政府、新北市政府今（5日）下午1時30分至2時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練。（圖／鄒保祥攝）

台北市政府、新北市政府今（5日）下午1時30分至2時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練。台北市長蔣萬安致詞時提醒，不要因為1219隨機攻擊事件隨著時間過去，而降低了警戒；務必時時警惕，做好萬全準備。

高強度無差別攻擊危安實兵演練今日下午1時30分於新北市捷運三重國小站展開，台北市長蔣萬安、副市長林奕華先抵達現場聽取演練簡報，而後在三重國小站月台層，模擬歹徒持刀衝出攻擊月台旅客。

隨後，演練團隊搭乘捷運，前往台北大橋頭捷運站，在大廳層模擬歹徒挾持人質時，警方的應變處置。並於大橋國小側門，進行大量傷患應變演練。

演練團隊搭乘捷運，前往台北大橋頭捷運站，在大廳層模擬歹徒挾持人質時，警方的應變處置。（圖／鄒保祥攝）

蔣萬安致詞時表示，他要感謝新北市政府這次和台北市政府共同舉辦第三階段高強度維安演練，也要向今天所有參與演練的每個單位、每位同仁，表達最高的感謝和欽佩之意。可以看到整個演練的過程，每一位夥伴全心全意的投入，而且每個環節毫不馬虎，相當紮實，令人非常欽佩。

蔣萬安說，會有三階段高強度演練，是因為去年12月台北車站以及捷運中山站發生無差別攻擊事件，為了避免未來再有這樣不幸的事件發生，所以即刻要求啟動三階段高強度維安演練，全面強化安全機制，守護所有民眾的安全。

蔣萬安指出，去年12月26日是第一階段，在台北市政府旁的市府捷運站，結合地下商圈進行非常複雜的隨機無差別攻擊事件演練。1月22日，再把強度拉高到四鐵共構的台北車站，結合四條地下街及大型百貨，地方、中央聯手進行第二階段高強度演練。

蔣萬安強調，不要因為1219事件隨著時間過去，而降低了警戒。（圖／鄒保祥攝）

蔣萬安說，今天更把強度拉高，進行跨縣市、跨區域、跨單位的維安演練。雙北兩座城市進行聯防機制，無論是指揮調度、情報傳遞，又或者是相關局處對接，我想這都是兩座城市聯防機制最重要的一環。

蔣萬安強調，不要因為1219事件隨著時間過去，而降低了警戒。也務必抱持著「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的心態；希望不要發生任何無差別攻擊事件，但也必須時時警惕，做好萬全準備。

蔣萬安提醒，務必料敵從寬、預敵從嚴。搭乘捷運等公共運輸，或是出入人潮擁擠的車站，這是所有市民的日常。看似平常，但不能忽略任何一個環節，不要輕忽任何可能導致無法收拾後果的狀況。

蔣萬安最後強調「寧可撈過界，不要三不管」。他要告訴所有團隊同仁，一定要全力以赴，跨機關、跨單位地全力防堵任何可能危險發生。



