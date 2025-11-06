雙北同步！河濱公園禁微型電動二輪車進入 明年元月起依道交條例開罰
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日止，自明年1月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例取締開罰300至1200元，請民眾注意規定，以免觸法遭罰。
高灘處表示，新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進入，然微型電動二輪車在道交條例第69條規定中屬於自行車，非屬禁止進入車輛，但新北市政府考量園區為民眾重要休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾危險。
也有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，更增危險，已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，確有禁止必要，基於新北市及台北市為一日共同生活圈，自行車道亦有串聯，台北市的河濱公園也同步禁止微型電動二輪車進入。
高灘處呼籲，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自明年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰300元至1200元，請民眾務必注意相關規定，以免觸法遭罰。
