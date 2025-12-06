雙北回收習慣要改 家戶廚餘不分類

中央宣布後年起全面禁止廚餘養豬，民眾排出生、熟廚餘還要分兩類嗎？台北、新北兩市環保局昨天均表示，將來廚餘只作堆肥或焚化處理，決定家戶排出廚餘不必再分兩類，近期將修改文宣向市民宣導，其餘縣市作法互異。

目前各縣市家戶廚餘回收大都要生、熟分類並瀝乾水分，交給垃圾車，已行之多年。北市環保局表示，之前市民從源頭落實分類紅桶「養豬廚餘」、藍桶「堆肥（非養豬）廚餘」，由於未來熟廚餘不再養豬，近期線上收運廚餘已不再要求分類，正修改文宣，預計12月中旬公告調整作法後施行。

廣告 廣告

環保局科長鄭智文說，北市家戶生熟廚餘末端將統一作堆肥，不再養豬，近日已不要求分類，市民倒的廚餘生熟都收。

堆肥廚餘做成有機質肥料後，每季都會在「田園銀行網路平台」公告供市民線上免費申領使用。

新北環保局表示，明年元旦起，新北家戶廚餘也無須分生、熟廚餘，僅須瀝乾水分後，一併交付垃圾車的廚餘桶，將作堆肥、黑水虻養殖處理及漿化發電等多元再利用方式處理。最近也在修訂廚餘收運規定，完成後將製作圖卡及說明，並請里長協助向市民宣導。

台中市環保局表示，明年禁家戶廚餘養豬後，生熟廚餘分開收的作法不變，主要是台中有外埔綠能生態園區把果皮、菜葉等生廚餘，轉化為生質能發電，熟廚餘則作堆肥。

彰化縣已主動禁用廚餘養豬，環保局長江培根說，廚餘禁養豬後，生、熟廚餘仍要分開，生廚餘作堆肥，少部分熟廚餘混合生廚餘供餵養黑水虻，目前熟廚餘先以焚化為主，未來廚餘朝飼養黑水虻、堆肥或生質能源再利用處理。

台南、高雄作法也維持生、熟分開回收，南市環保局表示，因為生廚餘供堆肥 ，熟廚餘則部分進高速發酵廠，部分宣導民眾瀝乾水分後，進焚化爐焚化。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍建議各地焚化廠，應趁整改期間建置生質能廠，一併處理廚餘，一勞永逸。另可與各地水資源中心（原汙水廠）密切合作，將廚餘漿液與汙泥共消化，有效去化廚餘，並增加綠電產量。

【看原文連結】

更多udn報導

男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀

退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產

最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死

迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕