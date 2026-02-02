雙北地政齊協力 申請跨市都更謄本效率提升一倍

新北市地政局與臺北市地政局攜手整合資源，建立「雙北合作」機制。新北市地政局提供

記者蔡琇惠／新北報導

雙北生活圈緊密相連，跨市申請都市更新謄本案件日益增加，為提升辦理效率，新北市地政局與臺北市地政局攜手整合資源，建立「雙北合作」機制，即日起都更案件的實施者至雙北任一處地政事務所申請謄本，受理機關可透過聯繫機制委由管轄機關系統進行輔助審核，讓案件處理效率提升一倍，打造更便捷、友善的地政服務。

新北市地政局局長汪禮國表示，現行都市更新案如要召開說明會、協調會或公聽會時，為通知範圍內的所有權人而跨市申請第三類謄本時，受理機關為核計同意書是否符合單元內所有權人數超過十分之一或是持有面積超過十分之一之規定，需逐筆以人工核計，相當耗費人力與時間，現可透過跨市聯繫協力審查機制，運用兩市各自程式進行計算後告知審查結果，大幅縮短人工審查時間，從兩個工作天減至一個工作天，提升服務效能。

汪禮國強調，雙北的都更案件量在六都之中名列前茅，因地理位置相連、日常往來密切，常有申請人與都更案所在地分處兩市的狀況，這項合作不僅是流程優化，更是透過跨市的行政資源共享，共同提升雙北的為民服務品質，新北市地政局將持續朝高效率、高品質的服務目標邁進，為市民打造更便利宜居的生活環境。