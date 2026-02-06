雙北外「平面車位」身價 驚驚漲

房價驚驚漲，車位也水漲船高！信義房屋統計最新實價車位價格，全台主要城市車位價格在過去10年間出現驚人漲幅。其中最引人注目的是雙北以外地區，平面車位均價已從10年前的「國產車價」跳升至「進口車價」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，車位價格上漲與房價有連動關係，大台北地區車位供不應求，車位一直維持高檔水準，反觀大台北以外區域過去房價便宜時，車位價格也相對實惠，相當於一台國產車價格，不過房價上漲後，車位價格連動走揚，尤其過去經驗當開發商樓上住宅價格推不動時，也會想辦法去漲車位價格補房價。

車位產品上，消費者可選擇性與議價能力較弱，只能選同社區的車位，沒辦法去買隔壁社區車位使用，雙北以外大眾運輸系統不若雙北完整，對於車位需求更為殷切。

就數據分析，台北市平面車位價格從10年前的223.2萬元，上漲至287.8萬元，漲幅約29％，新北市則是10年從163.2萬上漲至204.3萬元，漲幅25％，由於本來車位價格就高，因此漲勢相對溫和。

桃園市從127.3萬元上漲至162.9萬元，增幅28％，新竹從105.6萬上漲至159萬元，增幅51％，至於台中市從100.9萬元上漲至165.6萬元，增幅64％。

民國104年台南市平面車位均價僅84.4萬元，尚在一般平價國產車預算內；然而到了114年，均價已來到155.4萬元，漲幅高達84％。高雄市也不遑多讓，平面車位從139.8萬元上漲至204.8萬元，正式突破200萬大關，包括新竹、台中、台南市與高雄市，車位價格都從10年前的國產車價，上漲到進口車價格。