雙北多校遭不明人士恐嚇放炸彈 警方：加強安全維護並積極偵辦中

教育部今天（20日）表示，接獲警政署通報，不明人士揚言將在雙北多個校園內放置炸彈，已通知各校加強安全防護工作，與轄區警察單位合作，增加巡邏頻率、時段及動線，留意可疑人士，以維護校園安全。台北市警察局說，因涉嫌恐嚇公眾等罪嫌，正積極偵辦中，同時通報各分局強化校園安全維護。

台北市警察局刑事警察大隊20日表示，有網友在網路平台發文稱將到雙北多所學校置放炸彈，目前正積極偵辦中，已通報各警分局強化校園安全維護作業。（圖／台北市警察局刑事警察大隊提供）

教育部國民及學前教育署表示，今天上午6時接獲警政署雲端治安管制系統轉知訊息指出，不明人士揚言在台北市及新北市校園放置炸彈。國教署立即通知各學校，讓校方人員與轄區警察單位合作，並進行校安通報。

廣告 廣告

國教署今天也發函請台北市政府教育局、新北市政府教育局持續加強校園安全防護工作，增加巡查校園頻率、時段及動線，留意可疑人士，維護校園安全。

教育部表示，將持續督導地方政府、學校與警政單位保持校安聯繫合作機制，依「強化校園安全防護機制實施計畫」落實校園安全各項工作。學校也可運用多元管道，向師生及家長加強宣導安全防護意識，提升學生自我防護知能。

台北市教育局指出，接獲國教署通報後，已於第一時間啟動校安機制，要求相關學校強化門禁管制及校園巡查，並同步通報本市少年警察隊，視需要進入校園協助，迄今未發現任何實際危害或爆裂物跡象。

教育局說，將持續掌握情資，請各校加強校內安全巡查，提醒教職員工生提高警覺，如發現可疑人、事、物，應立即通報學校及警方查證；教育局不會容忍任何危及師生安全的恐嚇行為，將全力配合警政單位依法究辦，絕不姑息。

台北市警察局長李西河下午在市議會接受議員質詢時表示，警方已調閱相關網路資料並請刑事局協助，也通知轄區分局針對相關學校加強安全維護。

市警局刑警大隊大隊長盧俊宏則說，接獲訊息後通報各分局，分局當時回報校園等處第一時間都無異狀；此案是網友透過國外平台發訊息，目前已在調閱資料。

台北市警局刑事警察大隊今天下午透過新聞稿表示，接獲警政署鐵路警察局轉報，有民眾在Discord網路平台上公開表達將於北市多所高中和大學放置炸彈，因涉恐嚇公眾等罪，目前正積極偵辦中。

市警局強調，凡危及公共安全的恐嚇言行，均屬違法行為，定將依法嚴辦，呼籲民眾切勿散布不實或恐嚇訊息，若發現可疑信件、貼文或具危安疑慮的內容，請立即撥打110，協助警方即時掌握訊息，共同維護社會治安。