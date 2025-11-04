雙北大搶普發現金商機 闔家玩台北萬元有找

「全民普發萬元」政策上路，雙北市推出限時優惠，讓民眾輕鬆展開高CP值旅程。台北市政府號召旅宿與景點業者強打好康，闔家住宿萬元有找。ITF台北國際旅展於11月7日至10日在南港展覽館登場，台北館與新北館都加碼一系列活動，為年底旅遊市場注入熱度。

台北市觀傳局優惠集結多家飯店力推破盤價，像是凱達大飯店規畫「全民普發•好享度假」住房專案，豪華套房買一送一、家庭房買一送二，平日入住僅1萬元起；國聯大飯店主打「景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案。

晶華酒店「雲天露台家庭客房」贈栢麗廳四客豪華午餐與「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客盡享住宿與饗宴；福容大飯店台北一館祭出「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價9,999元起，放大普發現金的效益。

在景點優惠方面，台北101觀景台門票限時優惠；林安泰古厝民俗文物館舉辦「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，打卡「#普發現金一萬」即可獲得精美小禮；台北當代藝術館(MoCA)商店限時商品9折優惠，鼓勵民眾趁機探索台北文化風采。

在ITF台北國際旅展期間，「台北館」主打「玩台北1萬元有找！」專案，結合交通票券、泡湯住宿、咖啡禮盒與文青伴手禮等豐富好康，現場互動抽獎更有機會獲得超值旅遊大獎。

新北市政府則在國際旅展新北館以「漾．新北」為主題，結合「2025新北歡樂耶誕城」馬戲嘉年華意象，打造繽紛熱鬧展區。並攜手旅行業、旅宿業、觀光工廠及商圈業者共同推出限定優惠，「烏來雲仙樂園」纜車票買5送1、「傑仕堡有氧酒店」平日住宿券每張2,500元(原價3,200元)，「淡蘭市集」推出「森林走讀遊程」預售價1,800元，還送免費體驗1次。

旅展現場更匯聚新北在地美食伴手禮，「維格餅家」靈感系列鳳梨酥任選3盒750元再贈帆布袋；「澎派生活商行」與「麻吉貓」聯名曲奇餅禮盒買2送1；「春金伴手禮」魚酥香酥可口、人氣爆棚。「新北觀旅局吉祥物小客」也將不定時現身與民眾互動，下午2點更有國內外吉祥物大遊行，營造熱鬧歡樂氛圍。

