雙北大貨車管制有落差 林國春要求新北市府比照台北放寬

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林國春日前針對「放寬大貨車臨時通行證」議題，向交通局長鍾鳴時與副市長劉和然提出質詢。林國春指出，新北市長期限縮通行證申請，與台北市作法形成顯著落差，已嚴重衝擊大貨車業者與基層勞工生計，要求市府應傾聽民意，改善現行嚴苛的制度。

林國春指出，台北市交通環境雖較新北市複雜，但仍能放寬申請以因應業者需求。根據台北市政府公告資料顯示，台北市自110年7月1日起，將免申請通行證的大貨車噸數由6.5噸放寬至10噸，且通行證採取核實申請、不設總量限額，效期最長更可達1年。

林國春進一步質疑，相關提案早在半年前就已提出，但至今仍未見具體結果，行政效率有待提升。他要求市府應明確交代辦理期程，不應讓相關業者與基層勞工持續等待，必須在最短時間內改善現有的申請程序，解決民眾生計問題。

事實上，多數縣市的相關規範均明確將砂石車納入大貨車分級管制範圍，並依核准路線與時間行駛，管制標準甚至更為嚴格。在新北市，這類通行證由警察局交通警察大隊統籌管理，其中砂石車及其專用車輛向來列為市區管制重點。

對此，鍾鳴時說明交通局已與警察局達成調整共識，目前正同步推進公告流程，力求在最短時間內完成作業。劉和然則指示，相關規劃應朝向開放與簡政的方向落實，並要求交通局近期向議會報告詳細執行進度，確保在兼顧交通安全的前提下，有效保障勞工生計與作業環境。

照片來源：新北市議會影音翻攝

