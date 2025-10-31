雙北寵物公園 毛孩幸福友善升級
記者李采霖／專題報導
近年來，雙北陸續啟用許多寵物公園，毛孩們終於也有專屬的天堂，偌大的活動區不僅有大片的草皮和齊全的設施，讓寵物們可以盡情放電、休憩或社交，並將人犬分離及設置圍欄，提供安全的遊戲環境，打造友善動物城市。此外，也安排「友善狗狗公車」及開放認養狗運動公園、狗活動區，透過民間力量，提升寵物公園品質。
新莊寵物公園
在新北市中，新莊第1座寵物專屬公園占地6500平方公尺，大面積綠地空間讓毛小孩自由奔跑、安心玩耍，並以安全圍籬區隔大小型犬活動空間，防止犬隻衝突，亦提供狗便箱，讓民眾自主共同維護場地清潔。除寵物活動空間外，周邊有籃球場、槌球場、棒球場及兒童遊戲場等休憩運動設施，適合想帶毛小孩一起運動的民眾。交通資訊：新莊區環漢路3段的17號越堤道。自新月橋進入河濱公園，順著園區步道往上游方向行走約400公尺。
新店親情寵物公園
新北市第1座設在高灘地的寵物公園，園區占地寬廣，達300公頃的綠地位於碧潭東岸與陽光運動園區之間，分為2個區塊—小型犬區和大型犬區，依照不同體型選擇進入，小型犬區的空間相較之下稍小一些，裡面設有椅子供主人能好好休息；大型犬區則設置了器材供大型犬放電，像是輪胎障礙訓練設施、木棧板上下斜坡、障礙跳臺等，讓毛孩恣意跑跳。
此外，為提供寵物外出多元化選擇及讓飼主更便利的與犬隻搭乘大眾交通工具，自106年起臺北市規劃週末假日友善狗狗公車，提供中、大型犬飼主可以透過免提籠方式搭乘前往活動區或運動公園。另為貼近飼主需求，飼主帶寵物出遊除自行駕車外，還可以透過寵物友善計程車、假日友善狗狗公車及捷運規劃小旅行。交通資訊：新北市新店區環河路2號。捷運搭乘松山新店線（往新店方向）至小碧潭站或是新店捷運站轉乘906、綠15、 644號公車至親情河濱公園站下車，步行經環河路即可抵達。
週美狗活動區
於內湖區成美右岸河濱公園新設「週美狗活動區」，場域占地面積3168平方公尺，設有斜坡木平臺、T型棧道、輪胎隧道及拱型小橋，屬於練功型的狗活動區，飼主未來多了一處可以帶狗活動的場域，另亦可搭乘捷運或「友善狗狗公車」抵達園區活動，提供中、大型犬飼主可以透過免提籠方式，搭乘前往狗活動區或狗運動公園。交通資訊：內湖區週美里成美右岸河濱公園內。搭乘53、256、531、市民小巴10、紅25於新明路站下車，步行約4分鐘即可抵達園區。
新新公園狗活動區
臺北市今年啟用第21座寵物公園，為在地飼主提供了另一個新的遛狗地點選擇，讓毛孩們有充足空間放電奔跑。
今年剛開放的「新新公園狗活動區」，除設有大小犬共同活動區，更配合新設狗活動區開闢711及729兩路狗狗公車路線，飼主也可以帶寵物搭乘捷運至昆陽站，步行5分鐘即可抵達園區，為在地飼主提供了另一個新的遛狗地點選擇。交通資訊：南港區西新里南港路3段47巷26號。搭乘板南線至昆陽站，由3號出口出站，沿忠孝東路左轉接昆陽街繼續直行，再左轉接市民大道7段，步行約5分鐘即可抵達園區。
華中狗活動區
另一處「華中狗活動區」位於華中河濱公園網球場旁，占地面積1186平方公尺，採大小犬不分區規劃，園區除設有安全圍籬、雙道門出入口、休憩座椅、繫狗柱、狗便袋箱、垃圾桶及洗手足臺等基本設施外，更具備可與毛孩互動的波浪步道、高橋、A字板等遊憩設施，讓飼主能夠與寵物一同玩耍。交通資訊：萬華區華中里華中河濱公園網球場旁。12（友善狗狗公車）、204、246、260、49、62、630、673、綠17、藍28、藍29、重慶幹線於華中河濱公園站下車，沿萬大路進入水門後右轉，沿堤外道路直走約250公尺至華中堤外（一）平面停車場左轉，直行到底即可抵達園區。
「新莊寵物公園」大面積綠地空間讓毛小孩自由奔跑、安心玩耍。 （取自新北市政府高灘地工程管理處）
「新莊寵物公園」周邊有休憩運動設施，適合民眾帶寵物一起運動。 （取自新北市政府高灘地工程管理處）
大型犬區設置輪胎障礙訓練設施、木棧板上下斜坡、障礙跳臺等，讓毛孩恣意跑跳。（取自新北市政府高灘地工程管理處）
「新店親情寵物公園」園區占地寬廣，讓毛孩恣意跑跳。 （取自新北市政府高灘地工程管理處）
屬於練功型的狗活動區，設有斜坡木平臺等設施，多元豐富。 （取自臺北市動物保護處）
「週美狗活動區」設於內湖區成美右岸河濱公園，交通便利。 （取自臺北市動物保護處）
「新新公園狗活動區」全新開放，近捷運昆陽站，供飼主遛狗新選擇。 （取自臺北市動物保護處）
「華中狗活動區」採大小犬不分區規劃，並規劃互動設施與寵物一同玩耍。（取自臺北市動物保護處）
