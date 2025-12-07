雙北將取消「廚餘紅藍桶」 未來不再分類生熟「全送堆肥」

全台禁廚餘養豬制度將在2027年退場，豬農須轉型。資料照，讀者提供



台中非洲豬瘟危機解除，為防範未然，行政院宣布，自2027年起全台全面禁止廚餘養豬，禁令將於2026年12月31日屆期後生效，未來導向飼料飼養。對此，全台各地方政府陸續公布因應做法，台北市、新北市環保局已說明，未來家戶廚餘不須再分藍、紅桶兩類，未來廚餘只用於堆肥，或送焚化處置，其他縣市做法也陸續公布。

目前，台北市的家戶廚餘回收分為藍桶、紅桶，分別用於「堆肥」與「養豬」，台北市環保局說明，目前市內每日家庭廚餘約126公噸，大部分作為堆肥，不過，近日已不再強制民眾分類，預計2026年將以文宣等方式，向市民宣傳「未來廚餘不分藍紅桶」新政策，盼望市民朋友一起努力。

北市環保局呼籲，民眾按需求購買，避免食物浪費，吃多少買多少。亦提醒請市民朋友處理廚餘時，請先瀝乾水分，勿混入一般垃圾或異物，若未遵循可開罰1200元到6000元。

新北環保局則說明，2026元旦起，轄區內家戶廚餘不再分生、熟廚餘，請民眾倒廚餘前，請瀝乾水分，未來廚餘會用餘漿畫發電、堆肥、黑水忙養殖等方式消化全市廚餘產量。

至於台中市環保局則說明，未來行政院新法規實施後，台中仍維持生、熟廚餘分開收的作法。

中市府解釋，生廚餘的果皮、菜葉等可送到台中外埔綠能生態園區，作為生質能發電的原料，至於熟廚餘，仍做堆肥。

台南市環保局則說明，市內也維持生、熟分開回收，熟廚餘可送高速發酵場，生廚餘則是堆肥；高雄市環保局也生、熟廚餘分開。

