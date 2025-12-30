雙北市區公車1/3起開放QR乘車碼搭車 1手機輕鬆通達雙北地區

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北市公共運輸處指出，為提升公共運輸支付便利性，台北市市區公車、新北市市區公車及台北捷運115年1月3日起，全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車/進出站，享受更便捷的公共運輸乘車體驗。

北市公運處指出，本次市區公車交通乘車碼服務，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，提供民眾更多元彈性的支付選擇，只要1支手機即可通達雙北地區各大公共運輸節點。

公運處提醒，使用交通乘車碼搭車時，驗票機顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客無須等待手機端APP畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

公運處指出，使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，仍可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠。另轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自115年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。公運處說明，如果有相關使用疑義，請上公運處網站「交通乘車碼（QR code）」專區。

公運處表示，115年1月3日同步調整台北市敬老卡及愛心悠遊卡使用方式，針對持卡人以免費點數搭乘雙北市公車增加「餘點扣盡」機制，例如，台北市愛心卡搭乘公車每段票價為8元，若當月免費點數尚餘7點，系統將自動判讀扣除免費點數7點及儲值金1元，以補足票價差額。本政策可讓免費點數能夠完整使用，請民眾多加利用。

