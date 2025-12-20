雙北心理師公會「5方法」協助民眾穩定情緒 籲停止轉傳傷人畫面

民眾在重大突發事件後出現焦慮、不安等情緒屬正常反應，請允許自己有情緒，不必急著要求「馬上恢復正常」。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 台北市昨晚發生隨機傷人事件，造成包含犯嫌張文在內共 4 人死亡，引發社會高度震盪。台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會、新北市臨床心理師公會昨（19）日共同發布聯合安心指引，提醒民眾在重大突發事件後出現焦慮、不安等情緒屬正常反應，並呼籲停止傳播驚悚畫面，以守護彼此的心理安全。

4 個心理師公會指出，台北車站、捷運中山站附近的突發暴力事件，已對社會造成衝擊，許多人可能出現不安、焦慮、驚恐、憤怒、悲傷、失眠或身心不適等狀況，這些皆是在危機情境下常見且正常的反應。公會強調，可透過具體而溫和的行動、穩定與互助，協助自己與他人逐步回到安全與秩序。聯合安心指引提出 5 項建議。首先是「安住內心」，提醒民眾記住自身感受是真實且正常的，包括反覆想到事件、難以專注、情緒不安、易怒、悲傷或麻木、睡眠與食慾改變、身體不適、不想出門或害怕公共場所等。多數反應會隨時間、休息與支持逐漸減緩，請允許自己有情緒，不必急著要求「馬上恢復正常」。

第 2 項也是最重要的心理保護行動，即「停止傳播」。4 公會指出，為避免造成二次傷害，請不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面，不渲染細節，也不散布未經證實的訊息，並可在群組中適度提醒停止轉傳，同時主動保護兒少，避免其暴露於高度刺激資訊。公會強調，每一次不轉傳，都是在守護彼此的心理安全。

第 3 項建議為外出時保持警覺但不必恐慌，提醒民眾放下手機、多留意周遭環境，注意安全出口與人流動線，可與親友同行或事先告知行程。在心理準備上，可事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做」，若感到焦慮，選擇留在家中休息亦是負責任的自我照顧，並可進行靜心活動，幫助身心回穩。第 4 項為「彼此關心」。4 公會呼籲，主動關心親友、同事與鄰居，陪伴與傾聽，而非要求對方「別想太多」，並特別留意孩子、長者與脆弱族群。若身邊有人目擊或曾身處事件現場，更需要支持，一句「你還好嗎？我在這裡」往往就是最直接且有效的安心力量。

4 公會也公布可求助資源，包括 24 小時免費的衛生福利部安心專線 1925，以及台北市與新北市社區心理衛生中心服務電話，民眾亦可自行查詢合格心理師與諮商資源。台北市衛生局表示，突發事件的心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若出現持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠等情形，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。

台北市衛生局並指出，已整合相關專業資源，推出「心理諮詢安心方案」，民眾可透過社區心理衛生中心 24 小時服務專線，尋求免費心理諮商與情緒支持。

