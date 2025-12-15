雙北房租逾4成超過1.5萬 民團籲調稅制促社宅進度

想在寸土寸金的台北市買房，對不少年輕人是遙不可及的夢想，根據內政部，去（2024）年的住宅需求動向調查，發現雙北每月租金有超過4成以上，都超過1.5萬。

台北市民蔡小姐表示，「因為我也在台北市租房，然後租金就是通常是1.5萬以上，才比較找得到像樣的地方。」

新北市民鄭小姐指出，「租的話大概是1.5萬、2萬左右，真的太高付不起，還是得家人付。」

如果以居住縣市的每月租金來看，雙北超過2成的民眾，租金落在1.5萬到未滿2萬。租金2萬到未滿2.5萬，台北市占9.7%、新北市占11.7%。如果是租金落在2.5萬到未滿3萬，雙北占比也都有超過6.5%。

為減輕民眾買房、租屋負擔，政府也不斷加快腳步蓋社會住宅。

公視記者游騐慈指出，「這裡是台北市南港區的社會住宅，總統賴清德計畫要在8年內，興建25萬戶直接社會住宅，不過能不能如期在2032年達標，備受外界關注。」

根據內政部的網站資料顯示，截至今（2025）年11月底，雙北已完工的社宅各超過1萬戶，至於興建中的社宅，台北是5609戶、新北9652戶；桃園和台中已完工的社宅，各超過4000戶。統計全國完工社宅是3萬9721戶，還有6萬多戶興建中。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，「隨著都市的發展，我們政府可以掌握的土地資源變很少，大部分都私有化了，第二個事情，現在蓋社會住宅的成本非常昂貴，如果我們早30年前就做這件事情，事實上我們當時候整個興建的成本跟土地的成本不會這麼昂貴。」

民間團體建議，政府應該調整房地產稅制，讓房地產稅制每年都有固定比例撥給社宅基金，讓社會住宅才能有穩定的體現。

