雙北捷運今辦無差別攻擊演練 簡訊竟漏標「演練」嚇壞民眾

新北端發送細胞簡訊時，起初竟沒有標示「演練」，讓周遭民眾備感不安。（圖／李奇叡攝）

台北市政府、新北市政府今（5日）下午1時30分至2時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練。不過，新北端發送細胞簡訊時，起初竟沒有標示「演練」，讓周遭民眾備感不安。

高強度無差別攻擊危安實兵演練今日下午1時30分於新北市捷運三重國小站展開，台北市長蔣萬安、副市長林奕華先抵達現場聽取演練簡報，而後在三重國小站月台層，模擬歹徒持刀衝出攻擊月台旅客。

與此同時，周遭民眾也接獲細胞簡訊，上頭寫著「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域」。不過記者在現場收到的第一封細胞簡訊，中英文版本均無標示「演練」，過幾分後才再寄出標有「演練」的簡訊。

捷運站外民眾，皆有收到細胞簡訊，不少民眾狐疑詢問「發生什麼事？」更有人直呼「又發生砍人事件？還是地震誤發？」記者上前解釋，民眾才鬆了一口氣。

對此，新北市消防應變科科長蕭力愷表示，新北市府均按中央規定程序進行演練，昨天也在社群平台發布圖卡宣導。而今天發布第一則訊息時，有立即發現相關問題，可能造成民眾困擾，故立即發布第2則細胞簡訊，並加註「演練」兩字。

他強調，請民眾收到演練的細胞簡訊，千萬不要驚慌，但若收到真的細胞訊息時，也一定要立即反應。媒體追問，這是否算是失誤？蕭力愷回應，這算是認知落差，未來會多加宣導；尤其地方政府較少發布細胞簡訊，此次藉由演練發現問題，也會加強同仁訓練，請民眾不須驚慌。



