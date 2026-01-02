雙北捷運公車 今起可掃碼搭乘

雙北市區公車、台北捷運3日起全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，共5家電子支付的「交通乘車碼」QR Code 掃碼搭車；北捷另開放12家業者QR乘車碼搭乘捷運，其中使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」仍可享轉乘優惠；另LINE Pay Money因系統開發測試尚未完成，預計3月開放使用。

北捷今開放17家業者QR乘車碼乘車，包含TWQR平台的9家金融機構，及8家電子支付業者。北捷表示，使用QR乘車碼搭乘台北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶，如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。

此外，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家業者，支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車；其中配合北市公共運輸處規畫，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家業者可享公車與捷運轉乘優惠。

北捷與17家支付業者自1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」，期間使用QR乘車碼搭乘台北捷運，每月可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

悠遊卡公司也祭出「轉乘優惠」，即日起至2月28日止使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享50％回饋金；1月3日至9日會員使用乘車碼滿3次，就加送50元現金回饋券；另乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3％」活動疊加。

北捷說，持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行，預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP免解鎖、快速感應過閘功能。