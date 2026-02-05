雙北捷運模擬攻擊演練 新北首發簡訊未加註「演練」

模擬歹徒突然持刀、隨機攻擊新北市的捷運三重國小站月台旅客，民眾嚇得拔腿就跑，保全發現騷動，攜帶防爆鋼叉試圖嚇阻歹徒。警方獲報到場，先用辣椒水出擊，接著再用電擊器制伏歹徒，救援人員也趕來救治傷者。

不過另1名歹徒繼續在台北市的捷運大橋頭站發動攻擊，捷運站趕緊疏散旅客，不過歹徒挾持人質，一度跟警方對峙；警方找準時機擊斃歹徒，解除危機。

公視記者歐芸榕在演練現場報導，「第3階段演練的關鍵情境，其實就是多名歹徒在雙北不同的車站接連發動無差別攻擊，這最考驗的就是跨縣市的聯防機制。」

新北市民、捷運旅客黃小姐說：「突發狀況隨時都很有可能出現，我們平常就要有那種危機意識。」

附近店家李小姐表示，「如果是在這周遭，我們就鐵門直接拉下來。」

台北市第3階段演練跟新北市聯手，卻出現小插曲。這次演練同樣在周邊500公尺範圍發送細胞簡訊示警，不過仔細一看，第1封只有寫「捷運三重國小站發生重大治安案件」等內容，沒有加註「演練」，導致部分民眾一度恐慌；5分鐘後再度發送，才緊急加入「演練」字樣。

新北市消防局整備應變科長蕭力愷解釋，「我們在發第一則的時候，覺得這樣可能怕民眾會誤解，所以有第二則在前面再特別加強演練。也請民眾收到這種演練的不用驚慌，但是真的收到有狀況的時候要立即反應。」

新北市消防局強調，地方政府比較少發細胞簡訊，未來會加強同仁的訓練。

台北市長蔣萬安強調，「我們不要因為1219事件，隨著時間的過去而降低了警戒心，寧可撈過界、不要三不管。」

新北市副市長朱惕之提到，「同時也做了兩個城市之間，跨域快打的一個聯防。」

由於近日接連發生台南隨機傷人跟苗栗傷警事件，加上年關將近，為了防範類似暴力事件，警政署要求各警察機關，針對民生採買市場、大眾運輸場站等人潮密集處，增加巡邏密度，提升見警率，強化嚇阻犯罪。