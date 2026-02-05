雙北捷運演練無差別攻擊 簡訊未註明「演練」 朱惕之：事前有通知規畫

雙北市政府今天下午共同在捷運大橋頭站及三重國小站，進行無差別攻擊實兵演練，並針對周邊民眾發送細胞簡訊告警，但新北市政府發布的細胞簡訊未註明為「演練」，引發民眾討論。新北市副市長朱惕之對此表示，事前已有向民眾通知規畫，強調是演練過程，希望民眾安心；心北市消防局則說，為以防萬一，第二封簡訊就有特別註明，未來會加強宣導訓練。

雙北市政府5日在台北捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊危安實兵演練，台北市長蔣萬安（後中）與新北市副市長朱惕之（後中左）現場視導，近距離觀看演練過程。（中央社）

台北市政府、新北市政府今天下午1時30分至2時30分，共同在台北捷運大橋頭站及三重國小站辦理第三階段「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，分別針對捷運站周邊，以細胞簡訊發送避難疏散告警訊息。

廣告 廣告

不過，許多網友反映，下午1時47分收到新北市政府發送的細胞簡訊，顯示「捷運三重國小站發生重大治安事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域」，民眾坦言看到時嚇了一跳，隨後又再度收到同樣內容的簡訊，但標註為「演練」，才知道不是真的發生重大事情。

台北捷運大橋頭站及三重國小站5日下午1時30分至2時30分辦理第三階段「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，模擬歹徒持刀在捷運站發起無差別攻擊，民眾倉皇逃生。（中央社）

演練結束後，台北市長蔣萬安與朱惕之共同受訪，對於新北市政府發送的第一封細胞簡訊未註明「演練」，朱惕之第一時間沒有回應；蔣萬安則表示，市府已於事前向民眾宣導，告知演練場域、收到簡訊不用驚慌。

媒體追問，新北市政府是否會針對此事檢討。朱惕之說，演練前都有向民眾通知相關規畫，強調這是演練過程，希望民眾能夠安心。

新北市消防局整備應變科長蕭力愷表示，昨天已向民眾宣導演練規畫，今天為以防萬一，發送兩封細胞簡訊，第二封就有加強註明為演練，請民眾不用驚慌。他說，因為以前很少發送類似的細胞簡訊，應該是民眾對於內容有認知上落差，藉由這次演練發現，未來會加強宣導、訓練。