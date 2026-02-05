雙北捷運演練 強化維安韌性

雙北捷運五日舉辦跨縣市危安演練，強化去年1219治安事件應變與CBS告警能力。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟、蔡琇惠∕綜合報導

為因應去年發生的「一二一九隨機攻擊事件」並強化大台北地區交通樞紐的維安韌性，台北市政府與新北市政府於二月五日下午，在台北捷運中和新蘆線「三重國小站」及「大橋頭站」區間，跨縣市舉辦高強度聯合實兵演練。這次演習重點在於驗證雙北警察局與捷運公司在突發治安案件中的橫向通報、人員疏散及跨域應變能力。台北市警察局長林炎田強調，透過實地演測，將持續精進雙北警力的合作效能，確保旅客安全。

廣告 廣告

此次演練想定多名歹徒分別於雙北境內的捷運月台及車廂發動無差別攻擊，模擬大規模治安威脅情境。演練過程中，警方除展示警力迅速部署與歹徒圍捕流程，更首度將捷運系統的運作核心「行控中心」納入通報機制，測試在地下深層空間中，無線電通訊的順暢度與即時回傳功能，確保兩市指揮體系能無縫接軌。

演習期間，警方同步啟動「告警細胞廣播服務」（ＣＢＳ），向特定區域內的行動裝置發布告警簡訊，藉此指引民眾疏散或採取就地避難。然而，在新北市端發布首則告警簡訊時，因內容未註明「演練」字樣，一度引發部分搭車民眾驚慌，誤以為真有攻擊案件發生。新北市政府隨後於第二則簡訊補上「演練」提示，並中性說明此為認知落差，未來將針對細胞廣播的操作流程加強訓練，以避免民眾產生不必要的誤解與二次傷害。

台北市警察局長林炎田親自到場視導後表示，未來將持續強化雙北市間的協調聯繫與資訊整合傳遞工作，特別是針對地下層通訊死角與ＣＢＳ告警發布的精準度進行滾動式檢討。根據現場演練結果顯示，參演單位均能在短時間內完成警力部署與傷患救治模擬，通訊與通報機制運作大致順暢。

台北市長蔣萬安則在演習後也提出呼籲，提醒市民與各局處人員不應因事件遠去而降低警戒，應秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，確保大台北生活圈的公共安全。