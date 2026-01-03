雙北捷運能掃碼進站了！設定方式一次看 還能加入桌面

（記者洪承恩／綜合報導）手機也能搭捷運、公車了！悠遊卡公司宣布，「悠遊付乘車碼」3日正式上線，雙北民眾只要打開手機的悠遊付App，掃描QR Code就能進出捷運閘門、搭乘公車，不用再掏實體卡。為了搶攻通勤族，首波還祭出高回饋優惠，首搭最高可拿票價5成回饋，還能再疊加轉乘與常客優惠。

悠遊卡公司說明，不論是iPhone或Android手機，用戶只要下載「悠遊付 Easy Wallet」App，開啟後顯示乘車碼，對準捷運閘門或公車驗票機掃描即可完成扣款。為了讓通勤更順，官方也建議把乘車碼設成桌面小工具，一鍵開啟就能使用，省下找App的時間。

圖／雙北捷運目前開放掃碼進站，悠遊卡公司特地為此準備教學。

在優惠方面，為慶祝新功能啟用，即日起首次使用乘車碼搭乘雙北捷運或公車，可享單趟票價50％的現金回饋，每戶回饋上限33元，名額限量10萬人。此外，1月3日至1月9日期間，只要完成三次搭乘任務，還能再拿50元回饋券，對通勤族相當有感。

圖／雙北捷運目前開放掃碼進站，悠遊卡公司特地為此準備教學。

圖／雙北捷運目前開放掃碼進站，悠遊卡公司特地為此準備教學。

除了首搭回饋，悠遊卡公司也同步推出轉乘回饋機制。使用乘車碼在雙北捷運與公車之間轉乘時，系統會先收取全額票款，符合轉乘條件者，回饋金將於下個月底自動匯入悠遊付錢包。轉乘認定標準為公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內，預計第一季開放民眾體驗。

官方也提醒，乘車碼相關回饋可與「月級挑戰最高3%回饋」及台北捷運常客優惠一併累加，等於搭越多、回饋越多。使用時，手機建議與閘門或驗票機保持約5到10公分距離，畫面顯示「掃碼成功」即代表完成扣款。

悠遊卡公司表示，未來將持續推動實體卡與行動支付並行的雙軌模式，讓民眾可依自身習慣選擇最方便的付款方式，並持續導入新技術，提升大眾運輸的支付體驗。

