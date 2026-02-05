雙北捷運警報簡訊未標註「演練」超嚇人 網：以為真的

即時中心／劉朝陽報導

為提升台北捷運公司應對突發危安事件的應變能力，雙北市府今（5日）下午在中和新蘆線三重國小站至大橋頭站區間，進行危安攻擊模擬演練。不過，最初發送的災防告警細胞廣播訊息（CBS）未註明「演練」，造成不少民眾收到後嚇壞，紛紛上網詢問發生狀況，引發網路熱議。

今日下午1時許，民眾接獲簡訊警示，內容寫道：「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。新北市政府1999」。由於未標註演練，多數民眾誤以為是真實事件，緊張程度升高。

事後釐清，這次演練以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，由捷運公司及相關局處執行應變流程，現場包括疏散路線演練、警力部署及安全檢查等多項模擬措施。

得知為演練後，網路上仍有不少民眾抱怨：「幹嘛不標註演練啊」、「訊息內容放個演練不行嗎」、「演習警報不分，狼來了？」、「演練就算了，但訊息不標註演練根本擾民。」

隨後，市府再次發送災防告警簡訊，這次在開頭明確加註「演練」字樣，以提醒民眾不必恐慌，並確保演練資訊清楚傳達。

