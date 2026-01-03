雙北捷運、公車今開放手機掃碼 設定方式一次看

悠遊卡公司「悠遊付乘車碼」於今（3）日正式啟用，雙北民眾透過手機APP掃描QR Code即可搭乘捷運與公車，首波祭出「轉乘優惠」和回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車的首搭乘客，最高可享50%的現金回饋。

從2026年1月3日起，雙北市區公車及台北捷運將全面開放五家電子支付服務，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，民眾可透過「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車。 （圖／悠遊卡公司提供）

民眾可透過「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車。 （圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司指出，iPhone與Android用戶都能使用「悠遊付Easy Wallet」APP進站或上車，只要開啟應用程式顯示乘車碼，對準驗票機或閘門掃描即可完成付款。悠遊卡公司建議民眾可將乘車碼設為手機桌面小工具，通勤時一鍵開啟更加便利。在設定方式上，iPhone用戶長按桌面空白處後點選「編輯」，搜尋「Easy Wallet」並加入「乘車碼」小工具；Android用戶則長按悠遊付App圖示，選擇「Widget」即可快速設定完成。

廣告 廣告

使用步驟。 （圖／悠遊卡公司提供）

為慶祝服務上線，悠遊卡公司推出首搭優惠活動，民眾首次使用乘車碼搭乘雙北捷運或公車，可獲得票價50%現金回饋，每戶回饋上限33元，限量10萬名額。此外，1月3日至1月9日期間，完成任務達成三次乘車，還能額外獲得50元回饋券。

悠遊卡公司表示，悠遊付會員可搶先享有轉乘回饋機制。使用乘車碼轉乘雙北捷運與公車時，系統會先收取全額票款，符合轉乘資格者，回饋金將於下個月底自動匯入悠遊付錢包。轉乘優惠條件包括公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內，預計第一季開放體驗。

乘車碼回饋活動可與「月級挑戰最高3%」及台北捷運常客優惠同時累加計算。悠遊卡公司特別提醒，使用時需將手機靠近驗票機或閘門約5至10公分距離，待螢幕顯示「掃碼成功」即完成扣款。這種實體卡與行動支付並行的雙軌模式，讓民眾可依需求選擇付款方式。悠遊卡公司強調，未來將持續導入新科技，提供更多元的支付服務。

延伸閱讀

換SIM卡得先報案拿遺失證明？NCC緊急改口：填文件也行

明晨前最低溫下探8度！新強烈冷氣團下週到 1月上旬偏冷

大有巴士看板現「台獨勢力必亡」！公路局：駭客入侵