雙北捷運、公車今開放電子支付 QR乘車碼使用方式看這裡

北捷公司今（3）天正式開放多元支付乘車，北捷說明，首日截至上午9點半為止，整個捷運系統的運量大約是14.5萬人次，其中QR乘車碼大概547人次，約佔0.4%；信用卡則是94人次，約佔0.1%，依照同業的軌道業者以信用卡等不同支付工具來看，目前使用量符合預期。

別再分不清！北捷提醒「付款碼 ≠ 乘車碼」

北捷指出，經過今早觀察，還是有部分民眾分不清「付款碼」和「QR乘車碼」的不同，北捷強調，付款碼不等於乘車碼，付款碼指的是在超商等一般通路使用，QR乘車碼則是在捷運、公車等交通運具上使用，因此如果是要搭車，不論是捷運還是公車都是開啟乘車碼。另外，這段時間在車站皆設有服務人員，如果旅客在刷卡方面有問題，都可以洽詢服務人員來協助解決。

手機一刷就進站 QR乘車碼使用方法教學

北捷祭出「QR乘車碼」電子支付措施，一共開放17家業者合作，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司9家金融機構，以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay等8家電子支付，全閘門皆可透過QR乘車碼通過。

針對「QR乘車碼」該如何開啟並使用，北捷也進行詳細教學，首先應先下載想要使用的電子支付APP並更新為最新版本，而且要記得儲值，因為若是負值的話將無法進站，隨後開啟該支付APP並點選「乘車碼」的選項，在感應前可適度調高手機螢幕亮度，並要注意感應的角度，手機跟感應的鏡頭要保持適當距離，感應成功之後即可通過閘門。

北捷今日針對QR乘車碼使用方法進行說明。圖／台視新聞

此外，今天也同步開放使用信用卡電子支付，北捷表示，依照服務契約，由台新銀行及VISA、Mastercard、JCB等各國際卡組織，開啟為期6個月的使用測試，以確保系統穩定、交易安全與維護旅客權益，測試完成後預計在今年7月會全面開放使用國、內外信用卡搭車。

至於未來是否有可能支援「TPASS 1200」的使用？北捷則坦言，因為TPASS屬於跨縣市、跨運具的使用場景，北捷只是其中的運具之一，所以目前並沒有支援，但是未來若有相關政策，北捷都會配合規劃推動。

