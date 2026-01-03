雙北掃碼搭車 首日使用率0.9％

雙北市區公車、台北捷運自3日起，開放民眾使用「交通乘車碼」QR Code掃碼搭車，有民眾認為，感應乘車碼時方便又快速，未來出門時可以不用攜帶悠遊卡，但也有民眾表示，掃碼頻頻失敗，一點都不省時。台北捷運公司統計，截至3日傍晚6時，使用乘車碼共1萬1152人、占總運量0.9％。公車業者也表示，多數人仍習慣使用電子票證。

此次雙北市區公車、北捷共開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付；北捷還另開放12家業者QR乘車碼搭乘捷運。另LINE Pay Money暫定3月開放捷運及公車使用。

廣告 廣告

信用卡感應乘車，北捷由得標廠商台新銀行先行測試，民眾只要持有台新銀行信用卡綁定的電子支付帳號，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行。另外，預計7月再擴大開放國、內外信用卡及Apple Pay ECP免解鎖、快速感應過閘功能。

昨為乘車碼服務上線首日，北捷統計，截至3日傍晚6時，總運量約124萬人次，使用乘車碼共1萬1152人、約占0.9％，信用卡2209人、占0.2％。台北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，據觀察多數人仍習慣使用電子票證。

民眾評價則趨向兩極，有人認為掃碼順暢、省去攜帶悠遊卡的麻煩，也有人反映掃碼不如實體卡片流暢。

詹姓民眾以自身經驗分享，看似便利的東京地鐵，實際上並未提供信用卡刷卡進站服務，導致自己在日幣用罄時，只能向朋友借錢或另尋匯兌機協助；相較之下，北捷推出的措施對海外旅客更加友善。

台北捷運站務處副處長黃皇憲提醒，下載電子支付App後須更新至最新版，並開通乘車碼功能，完成銀行帳戶連結以利儲值；使用時選擇乘車碼對準感應鏡頭，即可感應。