雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議

侯友宜表示，「捷運中和光復線」正全力加速推進中。（示意圖／Pixabay）





如果您每天通勤往返雙北，或是住在中永和地區，一定能體會尖峰時段塞車的辛苦。新北市長侯友宜近日表示，為了打通中永和與台北市東區的交通任督二脈，「捷運中和光復線」正全力加速推進中。這條路線不僅能解決秀朗橋一帶的通勤痛點，未來等台北段串連後，還能直接坐到大巨蛋看球賽或聽演唱會，讓雙北生活圈的距離再次縮短，成為通勤族最期待的交通新藍圖。

克服南北線停擺限制重啟交通建設

新北市政府自2019年起重新盤點地方需求，並突破土地開發限制，在與中央及台北市政府多次溝通協調後，決定推動捷運中和光復線。侯友宜市長強調，新北市從未放棄這條路線的規劃。這條全新的捷運廊道不僅延續了過去南北線的服務精神，更優化了站點佈署，目的是希望能徹底緩解中永和長期以來前往台北市南區與東區的交通壓力，讓市民擁有更穩定的通勤選擇。

新北段四車站規劃串連關鍵轉乘點

目前中和光復線新北市段的規劃已經成形，全線自環狀線秀朗橋站起點出發，沿途行經成功路與得和路口、環河東路與福和橋路口等交通要道，最後銜接至松山新店線的公館站。這段路線共設有4座車站，將有效補足中永和與公館商圈之間的大眾運輸缺口。特別是在秀朗橋站，工程單位已預留了地下連通道空間，未來完工後，乘客不需要出站就能完成無縫轉乘，大幅提升了轉乘的舒適度與便利性。

廣告 廣告

「捷運中和光復線」預計路線圖。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

預計今年中旬送中央審議

關於整體的建設計畫進度，新北捷運局已經完成了可行性研究的期中報告。接下來的重點工作將是接續辦理地方說明會，廣納在地居民意見，確保路線規劃符合大眾期待，並預計在今年2026年的中旬正式將計畫送往中央政府進行審議。侯友宜表示，這條線路未來如果能直達台北大巨蛋，將為中永和地區帶來巨大的觀光與通勤效益，新北市政府會全力爭取實現，讓雙北生活圈更加緊密相連。

更多東森新聞報導

北市想蓋新捷運救內湖！內科～象山站14mins

天母商圈沒落！ 里長提案：新捷運來救

北市國中小營養午餐免費！新北是否跟進 侯友宜說話了

