雙北最早年貨展來了! 媽祖坐鎮世貿年貨展吃的送的拜的一次搞定

黃志芳擔任主祭官，迎請北港朝天宮媽祖鑾座北上駐駕世貿，為世貿年貨展祈求新年平安順利。圖／陳宏銘攝

農曆新年快到了，年貨肯定是先爆棚的年味，雙北最早開跑的室內年貨展，2026世貿年貨大展，將於1月23日至1月26日 一連四天，在台北世貿一館熱鬧登場。年菜還沒想好？來這兒。伴手禮還沒買？來這兒。家裡長輩想拜拜、或者你根本只想試吃？通通來這兒。這兒就是「過年前的年貨補給站」。

圍爐年菜、零食禮盒，到春節居家佈置，「咦？怎麼每一攤都想停下來吃一口、看一看？」今年展覽規模再創新高，動用近千格攤位、超過500家廠商參加，比去年又多了約三成。基本上逛完一圈，年貨也準備得差不多了。

年貨買得到、好運也帶得走。雲林北港朝天宮媽祖鑾座再次北上駐駕世貿，由貿協董事長黃志芳與朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，祈求新年平安順利。今年展覽還把「善心」一起打包，現場設有公益專區，邀集12家公益團體進駐展位，販售咖啡禮盒、手作點心與生活小物，在你補年貨的同時，買得開心，心裡也暖暖的。

年菜嘛～先試吃再說，圍爐桌不用再猜。怕年菜踩雷？在這兒直接讓你「吃過再決定」。年貨專區集結老四川、築地一番鮮、黎記等人氣品牌，現場多款年菜開放試吃，吃到喜歡再下單，這樣一來，圍爐桌就不用再靠運氣了。

世貿年貨展集結年菜、零食禮盒與地方美食，民眾一站式備齊圍爐桌與送禮清單，年味一次到位。圖／陳宏銘攝

從果乾到異國料理一趟吃遍全台＋全世界，這是年貨展，其實也是趟年味聯合國。

●年貨一條街：凱亞、巧安果物等人氣品牌，果乾、零食、禮盒一次掃齊。

●異國及日韓美食區：韓味不二、靜鐵超市、義大利 BRUSA，還有越南、馬來西亞國家館。

●地方美食區：北港、花蓮、金門、澎湖、馬祖通通到齊。

現場活動也不只是逛而已。除了「旺年投壺」、「健康用油講座」、「開運蘿蔔糕教學」，還請來政商名流愛去，連輝達執行長黃仁勳、廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀也曾流連的吉品海鮮餐廳主廚親自示範年菜料理。看主廚煮→現場試吃→覺得不錯→直接買回家。流程完全不浪費時間。

即日起上官網預約參觀，可抽佛跳牆、拿限量「金喜燙金紅包」，還能參加滿額抽獎，把總值10萬元的百貨禮券帶回家。另外，完成預約者，展期間每日前 200名上午10點報到，還能領取「朝天宮加持早鳥開運福袋」。

【展覽資訊】

■展覽名稱：2026世貿年貨大展暨禮品贈品展

■展覽日期：2026/01/23（五）－01/26（一）

■展覽時間：10:00－18:00

■展覽地點：台北世貿一館（信義路五段五號）

■參觀方式：一般民眾免費入場



