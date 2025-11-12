雙北桃園全室裝修設計，預售屋客變該找誰？

【商家指南推廣專題】

圖片由Modejet慕捷特室內裝修設計整合提供

許多民眾期望在裝潢初期就掌握結構安全、生活動線與美學比例，這時就需要專業且懂得整合的設計團隊。今天要為您介紹的Modejet慕捷特室內裝修設計整合，以雙北、桃園全室裝修設計推薦口碑受到矚目，他們專精於住宅空間全屋設計，擅長結合結構專業與美學創意，打造細緻入微的預售屋客變、新成屋設計裝修、舊屋翻新服務，協助屋主獲得有品味的理想居所。

Modejet慕捷特成立於2018年，創辦人擁有土木工程背景，早期於工程顧問公司專職建物耐震結構評估及補強工程，曾赴美國與上海進修建築相關領域，從中了解材料應用、施工流程、強弱電配置及五金搭配等細節的重要性，也奠定了品牌的專業技術與整合能力。

創辦人憑藉對空間規劃的熱愛與對品質的堅持，創立雙北、桃園全室裝修設計推薦品牌，多年的工程實務經驗使他能將材料學、結構學與設計美感結合，轉化為能回饋社會的專業服務，並打造兼顧美學與安全的空間，讓屋主住得舒適又放心。

近年來室內裝修產業面臨兩大轉變，其一是工班世代斷層，其二則是AI科技的興起。許多資深老師傅雖擁有豐富經驗，但對新建材與新工法接受度有限，而慕捷特的團隊成員多屬新生代設計師和技術人員，勇於嘗試新科技並注重實際應用，因此熟悉最新的施工工法與五金技術，也樂於探索創新建材的可能性，使品牌能保持穩定的進步節奏。

AI的發展確實為室內設計帶來便利，透過系統可以在短時間內產出多種風格模擬圖，讓客戶更快速地看到成果，但品牌創辦人也指出，美麗的照片不等於實用的設計，AI生成的畫面仍需透過專業設計師的判斷與經驗，考量材質選擇、光線配置及空間比例等現實層面，因此Modejet慕捷特秉持「科技輔助、專業主導」的原則，落實設計概念和實際施工，避免發生成果和預期不符的情況。

Modejet慕捷特團隊長期關注跨領域知識，將建築與心理學、性格學及量子物理學融入設計思維中。與業主溝通的過程中，他們會細心了解每個家庭成員的生活習慣與情感需求，再依據居住者的心理節奏與動線規劃，量身打造平靜與安定的環境，例如：慕捷特堅持選用環保無毒的裝潢材料，避免長期揮發性氣體造成人體的危害；因此在預售屋客變、新成屋設計與舊屋翻新領域獲得眾多業主信任。

Modejet慕捷特提供全屋規劃、新成屋設計裝修、預售屋客變規劃及舊屋翻新。進行舊屋翻新時，團隊會以豐富的結構與工程背景，在施工前期針對建物樑柱、牆面及電流配置進行專業評估，協助屋主預先調整水電走線、照明配置與空間動線，避免日後裝修重工的風險，並主動檢視建物結構安全，確認耐震或用電負載等問題，再依據現況給予合適的改善建議。

品牌以「溫暖、新穎、創造、輕易擁有」為宗旨，將案件視為自家般用心打造，並提供完善的設計規劃、預算估價、施工進度掌控、監造品管或售後服務，創辦人也期望品牌能透過實務經驗與創意思維，拓展至商業空間與不同類型的場域，服務更多元的客群。如果您正在規劃新成屋設計，或需要專業團隊協助進行預售屋客變，那麼雙北、桃園全室裝修設計推薦品牌慕捷特就是值得信賴的夥伴。

店家品牌名：Modejet慕捷特室內裝修設計整合

聯絡電話：0936-970-468

地址：桃園市中壢區青商路59號2樓

營業時間：週一~週五 09:00~18:00；週末及例假日公休（預約制）

FB：https://rink.cc/geyex

LINE：https://rink.cc/xamv8

