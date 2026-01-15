雙北機車駕訓補助 申請不限市民

北市機車死傷人數當中，18到24歲族群占20.8％比率高，加上機車考照將邁入新制，北市交通局與轄內駕訓班推機車駕訓課程，每人最高可獲6500元補助，也因應許多人從外縣市來北市上班，非市民也可申請。新北也推出補助方案，一人1300元，戶籍同樣不限新北。

機車考照預計今年1月將筆試題目的是非題，全面改成選擇題，題型加難外，同年9月推動機車道路駕駛訓練，預計2027年10月辦機車路考。

北市交通局表示，去年機車死傷人數統計，主要族群落在18到24歲剛拿到機車駕照的年紀，占比20.8％，去年推出補助計畫，著重機車常見事故樣態教學，像是停車再開、正確變換車道、如何使用方向燈，以及兩段式機車轉彎，更會側重於實際的道路安全駕駛部分。

交通局表示，三項補助名額，第一項的機車駕訓及道路安全駕駛，補助訓練費為5200元到6500元，名額400名。第二項的場內機車訓練為2600元，共計604名。第三項是已考到駕照的回訓，補助2400元，共計104名，補助後，訓練費自付金額會從100元到1100元不等。同時，三項補助不限制為台北市民，其他縣市民眾也能報名。

去年資料也顯示，參加駕訓班較未受訓者，違規風險降低59％、肇事風險降低36％。參加駕訓班並且參與道路安全駕駛與未受訓者相比，違規風險降低64％，肇事風險降低51％。

新北交通局指出，2年前也開始推動補助方案，每人1300元，但有限量2千個名額，今年還是一樣會跟工會爭取經費補助，由台北區監理所納入機車教育訓練補助金額，只要是來送申請，都會給予補助，不會限定戶籍一定在新北。

上班族陳小姐表示，自己在大學期間就已經考取駕照，可惜無法申請補助，家裡剩下仍在就讀大學的妹妹還沒考駕照，會鼓勵妹妹把握機會，早點去考駕照還能領補助。

