雙北演練無差別攻擊 蔣萬安：勿隨時間降低警戒

（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市與新北市政府今天共同在捷運三重國小站、大橋頭站演練無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安視察後向所有參與人員表示感謝，並提醒各單位不要隨著時間流逝而降低警戒心。

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，導致包含犯嫌在內共4人死亡。蔣萬安隨後要求辦理3階段危安演練，首階段在台北捷運市政府站，接著為台北車站，最後是今天在捷運三重國小站及大橋頭站。

此次演練結合新北市政府，模擬多名歹徒在捷運三重國小站無差別攻擊民眾，接著搭乘捷運並挾持旅客，最後在捷運大橋頭站被壓制逮捕，以檢驗並強化雙北市府跨境、跨單位面對突發危安事件的橫向聯繫與應變能力。

蔣萬安視察後講評表示，他要先向新北市政府及所有參與演練的人員表達感謝，各單位在過程中全心全意地投入，每個環節都毫不馬虎，令人欽佩。

他說，去年底發生1219事件後，為了守護民眾安全、避免未來再有不幸事件發生，他要求以演練來全面強化安全機制，如今3階段演練都完成後，他要提醒各單位，不要隨時間流逝而降低警戒心，「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」。

蔣萬安表示，他希望不要發生任何危安事件，但必須時時警惕自己、做好萬全準備，以料敵從寬、禦敵從嚴精神，即便是日常也不要忽視任何環節及可能，並期許各單位「寧可撈過界，不要三不管」，以確保所有市民安全。

陪同視察的新北市副市長朱惕之表示，感謝蔣萬安及其團隊規劃此次演練，今天新北市警察局、社會局、衛生局、消防局、交通局及區公所皆有派員參與或觀摩，藉此了解面對突發狀況時各單位負責工作，屆時就能快速應變、確保民眾安全。（編輯：蕭博文）1150205