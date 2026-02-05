雙北維安演習簡訊未標「演練」！民眾收到嚇壞 新北市府：會加強訓練

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市政府與新北市政府於今(5)日下午，在北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練，演習期間同步進行「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送測試。不過，有民眾發現，新北市政府發送第一封細胞簡訊竟未標示「演練」，讓民眾誤以為是真的有治安事件發生。對此，新北市消防局應變科長蕭力愷表示，地方政府比較少發細胞簡訊，未來會加強同仁的訓練，請民眾無需驚慌。

去年12月19日台北車站發生隨機攻擊事件，為強化北捷應對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府與新北市政府今日下午在北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練。而演習期間也同步進行「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送測試，中和新蘆線三重國小站、大橋頭站周邊及站內候車民眾手機都收到告警訊息。

不過，有周遭民眾發文指出，收到第一封告警簡訊時，內容竟未標示「演練」，僅寫「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。新北市政府1999」，引發民眾驚慌，誤以為真的有治安事件發生，直到第2則簡訊才有標示「演練」。

對此，新北市消防局應變科長蕭力愷表示，昨日有事先在社群媒體宣導，而在發送第一則細胞簡訊時確實認為可能誤導民眾，因此第二則訊息有在加強「演練」二字。至於第一封訊息是否為失誤？蕭力愷說，應該是認知上的落差，這塊以後會加強，畢竟地方政府比較少在發細胞簡訊，未來會加強同仁的訓練，也請民眾不用驚慌。

