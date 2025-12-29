雙北老屋量太大建商自曝「吃不下」 同時25案是上限「回絕比答應多」
富品建設日前正式宣告升格為「富品集團」。由於第四季央行理監事會決定將不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，富品董事長曾富瑋認為，明年第2季起應該可逐漸回暖。不過，雙北高齡老屋多，但都更公司產能有限，他們目前每談20案只能取1案，回絕地主比答應地主還要多。
曾富瑋表示，目前央行的管制仍未鬆綁，銀行的不動產放款水龍頭仍偏緊，現況股市熱，但房市偏觀望、信心仍不足，算是少見的情形，這陣子都有建商、營造廠傳出資金出現問題，在這一波政策調控下，未來建築業將是「大者恆大」。
對於明年房市，曾富瑋認為，央行信用管制至今已逾一年多，「房市已經冷夠久了，若再打下去，怕是很多建商撐不住」。由於第四季央行理監事會決定將不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，「目前看起來市場朝向軟著陸的方向發展，預期明年第2季起應該可逐漸回暖，明年房市應該不會比今年更差。」
曾富瑋表示，儘管房市買氣低迷逾一年，但都更反而是愈來愈火熱，主要因台北市老舊屋齡實在太多，許多地主也擔心政策影響都更條件，希望加快都更腳步。
但是，雙北高齡老屋比比皆是，從事都更的公司，手上案子飽和到不能再飽。他以富品來說，目前公司產能嚴重不足，「現在大概談20案才評估承接1案，回絕地主比答應地主還要多。」建商會挑好地主，優質的地段，地主也會挑建商。
曾富瑋表示，富品成立8年，至今已完成20件建築開發案，累計簽約整合逾 1,600 戶，目前集團手上有約20個案子持續進行中，其中有5案準備掛件，集團同時執行20~25案已是產能上限。
至於政府有意擴大自主都更，曾富瑋表示，自主都更與富品建設的委建模式其實差不多，同樣是將利潤回歸地主身上，不過，一塊基地很難百分百合建，或是百分百自主都更，因此富品發展複合模式，讓地主有多元選擇，讓想拿回利潤的住戶走委建，想省事的走合建。他透露此種做法，整合時間最短14天，最長不會超過3個月。
他提到，集團成立並非組織調整，而是透過整合建築開發、營造工程、都市更新、建築設計及包租代管5大事業體，建構更具整合力、透明度與永續性的產業平台。
富品集團並同步成立「富品集團ESG產業聯盟」，攜手台泥（1101）、東和鋼鐵（2006）、大信防水、三菱電梯等策略夥伴簽署合作備忘錄（MOU）。曾富瑋認為，面對淨零轉型的結構性挑戰，並非個別企業能單獨完成，建築上中下游必須整合，才能形成可被複製的永續供應鏈模式。此次聯盟象徵建築產業正式邁入跨界合作的新階段。
看更多 CTWANT 文章
「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到
強震撼全台！地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」開記者會 本人揭原因
嫌9歲兒作業寫太糟！媽媽氣到「呼吸性鹼中毒」倒地 手痙攣呈雞爪狀
其他人也在看
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 24
外資齊喊目標價衝上1200元！大摩示愛「這伺服器大廠」賺翻了？ EPS上看27.54元...投資人都笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導千金股行情再度升溫，台股上周已有26檔站穩千元關卡，下一棒呼聲最高的，正是勤誠（8210）。勤誠26日股價收在973元，距離重...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 1
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 5
主動式ETF再添新兵同步掛牌 聯準會紀要牽動台股走向 消費者信心與景氣燈號牽動台股封關走勢｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦主動式ETF再添新兵，台新00987A、群益00992A 12月30日同步掛牌；年底關鍵經濟數據密集登場，聯準會紀要牽動台股與匯市走向，以及年底經濟數據揭曉，消費者信心與景氣燈號牽動台股封關走勢。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3
熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
目標價喊上52元！三大法人砸24.6億狂掃這「航海王」4萬張 利多能見度直達2月
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%。據證交所盤後公布籌碼動向，本週投信賣超70.45...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
記憶體2026股價繼續噴？專家曝「飆股魔咒」：有些族群正在鬆動
萬寶投顧投資總監蔡明彰26日於個人Youtube頻道指出，凡是前一年個股及基金大漲，隔年績效都不好，但若是前一年個股及基金墊底，隔年卻因為某個關鍵因素而變飆股。有兩個因素，首先，前一年大漲的股票，把隔年得利多充分反應了，但樹再高也不會漲到雲端上；其次，漲幅過高引發了中長期籌碼的鬆動。蔡明彰表示，所羅門股份有限公司 （2359），在2024年漲329%，在當時......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 1
《匯市》匯銀：明年新台幣匯率28.5～31元
【時報-台北電】展望2026年全球匯市走向，市場不確定性仍高，匯銀預估，2026年初美國經濟與政策方向仍將主導匯市情緒，尤其美國財政與貿易政策後續調整效應，對匯市影響仍然待觀察，第一季匯市波動度恐續維持高檔，但是美國降息循環、國內景氣展望佳，大部分銀行預測明年新台幣匯率將在28.5～31元之間波動，聚焦三大關鍵，即美國降息節奏、台股表現、央行對出口商拋匯限制鬆綁。 匯銀主管指出，由於美元在降息循環告一段落後，美國聯準會主席鮑爾暗示後續降息可能先放緩，美元指數短線出現整理甚至技術性反彈，年初美元偏強格局仍難避免，新台幣匯價先在區間內盤整。觀察後續走勢三大關鍵，首先仍是美國降息節奏，市場持續聚焦美國經濟是否放緩，以及降息路徑並未中斷，美元強勢有望逐步鬆動。 其次是台股表現，上周台股回到28,000點以上，儘管量能不大，外資仍持續偏匯入，但由於年底外資已經放假，預計整體在明年初將有較大反應，而在此之前，新台幣升貶以反應台股表現為主，明年台股表現牽動新台幣走勢。 三是央行對出口商拋匯限制可能鬆綁，由於央行對於出口商每日拋匯金額限制，但近期市場有消息傳出，可能出現準備鬆綁的可能，若開放每日拋匯限時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 2
18檔科技展悍將 法人追捧
科技股開展旺季到，除元月6日即將報到的CES消費電子展外，明年首季尚有MWC世界行動通訊大會與輝達GTC技術大會接棒登場。展會利多一波接一波，概念股股價也跟著蠢蠢欲動，18檔法人重倉布局、股價搶先站上所有均線的強中強股，有機會在華邦電領軍帶動下迎來出頭天。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
外資不演了！台廠11月伺服器零組件「多賣7%」 奇鋐、信驊領軍「5檔供應鏈」熱到2026
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI需求持續升溫，帶動伺服器與記憶體供應鏈全面走強。外媒《SeekingAlpha》引述WedbushSecurities分析指出，台灣供應鏈中，奇...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
AI邊緣運算超熱！「這輝達供應鏈」衝漲停噴連2漲近10.67% Q3 EPS年增近190%強勢回溫
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導過去以實況設備與影音產品為主的圓剛（2417），近年積極轉型布局AI邊緣運算（EdgeAI），成果逐步浮現。今（2025）年EdgeAI...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
老手也會翻車？他失手賠出人生第一筆當沖「竟是這原因」 龍頭股誤買變加碼、庫存瞬間翻倍全場嚇傻
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導不是菜鳥才會出包，連存股多年的老手也可能一個不留神就踩雷。存股社群知名版主「存股方程式」近日分享自身親身經歷，原本...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲
台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
黃金時代來臨！金價出現史上最猛漲幅 多家外資目標價曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導2025年金價屢創新高，分析師普遍認為漲勢尚未結束，甚至預估2026年有機會上攻每盎司5,000美元。在降息預期、地緣政治緊張，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
中鋼自結11月營業利益8568萬元，稅前淨損7580萬元，虧損較上月收斂
【財訊快報／記者張家瑋報導】中鋼(2002)自結11月損益數字，單月合併營業利益8568萬元，本業營運由虧轉盈，合併稅前淨損7580萬元，虧損幅度較上月收斂，11月鋼品銷售量59.74萬噸。中鋼表示，11月合併稅前淨損較上月稅前淨損有利，主因鋼鐵銷售數量及中能風場發電度數增加，使得營收及營業利益增加；另礦業投資獲配股利收入減少，致業外收入減少。中鋼前11月合併營業損失45.07億元，合併稅前淨損50.63億元，累計前11月鋼品銷售量676.8萬噸。累計前11月合併稅前淨損較去年同期稅前淨利不利，主要受鋼鐵銷售毛利及銷售數量減少影響，使得營收減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。鋼鐵市場部份，中鋼表示，煉鋼成本持續上升對鋼廠帶來壓力，目前美、歐地區熱軋行情在關稅及貿易救濟措施持續發酵下，已見緩步回升。中國自2026年起實施出口許可證制度，對中國大量出口情況預計將起抑制作用，有助帶動亞洲鋼價回穩，整體鋼市具築底回溫、平穩轉正的氛圍。財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
光通訊800G格局確認 CPO 7強必收！
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
5G PA戰場洗牌？歐系大廠撤退不玩了！台廠「PA三雄」有望卡位接大單
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導歐系半導體大廠恩智浦（NXP）宣布，將於2027年前關閉美國亞利桑那州的射頻氮化鎵（RFGaN）晶圓廠，並正式退出5G功率放大器（P...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
AI泡沫不會發生？法人變臉超快突加碼 台積電領軍、「半導體這6檔」續攻高點
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市場不時傳出「AI是否過熱」的質疑聲浪，但法人最新觀點卻給出相反答案。多數雲端服務供應商（CSP）在雲端業務穩定成長下，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3