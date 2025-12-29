雙北老屋量太大建商自曝「吃不下」 同時25案是上限「回絕比答應多」

曾富瑋認為所有的都更糾紛都是從不信任開始，因此深信「唯有公開才能誠信，唯有誠信才能圓滿！」（圖／林榮芳攝）

富品建設日前正式宣告升格為「富品集團」。由於第四季央行理監事會決定將不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，富品董事長曾富瑋認為，明年第2季起應該可逐漸回暖。不過，雙北高齡老屋多，但都更公司產能有限，他們目前每談20案只能取1案，回絕地主比答應地主還要多。

曾富瑋表示，目前央行的管制仍未鬆綁，銀行的不動產放款水龍頭仍偏緊，現況股市熱，但房市偏觀望、信心仍不足，算是少見的情形，這陣子都有建商、營造廠傳出資金出現問題，在這一波政策調控下，未來建築業將是「大者恆大」。

富品攜手台灣水泥、東和鋼鐵、大信防水、三菱電梯等成立「富品集團 ESG 產業聯盟」，因應全球淨零碳排與永續轉型趨勢。（圖／林榮芳攝）

對於明年房市，曾富瑋認為，央行信用管制至今已逾一年多，「房市已經冷夠久了，若再打下去，怕是很多建商撐不住」。由於第四季央行理監事會決定將不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，「目前看起來市場朝向軟著陸的方向發展，預期明年第2季起應該可逐漸回暖，明年房市應該不會比今年更差。」

曾富瑋表示，儘管房市買氣低迷逾一年，但都更反而是愈來愈火熱，主要因台北市老舊屋齡實在太多，許多地主也擔心政策影響都更條件，希望加快都更腳步。

但是，雙北高齡老屋比比皆是，從事都更的公司，手上案子飽和到不能再飽。他以富品來說，目前公司產能嚴重不足，「現在大概談20案才評估承接1案，回絕地主比答應地主還要多。」建商會挑好地主，優質的地段，地主也會挑建商。

曾富瑋表示，富品成立8年，至今已完成20件建築開發案，累計簽約整合逾 1,600 戶，目前集團手上有約20個案子持續進行中，其中有5案準備掛件，集團同時執行20~25案已是產能上限。

至於政府有意擴大自主都更，曾富瑋表示，自主都更與富品建設的委建模式其實差不多，同樣是將利潤回歸地主身上，不過，一塊基地很難百分百合建，或是百分百自主都更，因此富品發展複合模式，讓地主有多元選擇，讓想拿回利潤的住戶走委建，想省事的走合建。他透露此種做法，整合時間最短14天，最長不會超過3個月。

他提到，集團成立並非組織調整，而是透過整合建築開發、營造工程、都市更新、建築設計及包租代管5大事業體，建構更具整合力、透明度與永續性的產業平台。

富品集團並同步成立「富品集團ESG產業聯盟」，攜手台泥（1101）、東和鋼鐵（2006）、大信防水、三菱電梯等策略夥伴簽署合作備忘錄（MOU）。曾富瑋認為，面對淨零轉型的結構性挑戰，並非個別企業能單獨完成，建築上中下游必須整合，才能形成可被複製的永續供應鏈模式。此次聯盟象徵建築產業正式邁入跨界合作的新階段。

