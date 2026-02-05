雙北聯手強化捷運維安 蔣萬安：寧可撈過界、不要三不管

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

為回應去年底北捷台北車站與中山站周邊發生的「1229」隨機砍人事件，並全面檢視捷運系統在突發治安風險下的應變能力，台北市與新北市政府今（5）日下午首度以跨縣市模式，聯合辦理捷運無差別攻擊危安實兵演練。台北市長蔣萬安在演練結束後強調，治安威脅不會隨時間消失，相關單位不能因事件遠去而鬆懈警戒，更提醒各局處必須「寧可撈過界，也不要三不管」。

蔣萬安點名各局處與相關單位，面對治安風險，「寧可撈過界，也不要三不管」（圖／記者鄧宇婷攝）

本次演練選定捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行，模擬情境設定為多名歹徒在雙北多處捷運站同步發動連環危安攻擊，測試跨縣市、跨單位在第一時間的聯防、指揮調度與通報協調能力。

今天的演練是進一步擴大為台北和新北的跨縣市、跨區域、跨機關的整合實。（圖／記者鄧宇婷攝）

蔣萬安指出，這場演練並非單一行動，而是延續市府近來規劃的三階段維安機制。他說明，第一階段從市府站出發，模擬複雜環境下的隨機、無差別攻擊；第二階段則於一月二十二日在台北車站四鐵共構場域進行，強化中央與地方的聯合應變；而今天的演練，則是進一步擴大為台北和新北的跨縣市、跨區域、跨機關的整合實測。他強調，聯防、指揮與情報即時傳遞，都是確保民眾安全不可或缺的關鍵環節。

本次演練選定捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行，模擬情境設定為多名歹徒在雙北多處捷運站同步發動連環危安攻擊。（圖／記者鄧宇婷攝）

針對後續維安工作，蔣萬安也向市府團隊與相關單位提出三項提醒。首先，他呼籲社會大眾與執行單位，不要因為去年「1229」的隨機攻擊事件已經過去，就逐漸降低警覺；第二，即便所有人都希望類似事件不再發生，但仍須時時以最嚴謹的標準自我做好準備，做到料敵從寬、禦敵從嚴，在人潮密集的捷運站與公共運輸場域，任何細節都不能被忽視。

最後，蔣萬安也再度點名各局處與相關單位，面對治安風險，「寧可撈過界，也不要三不管」，唯有跨機關、跨單位全力以赴，才能在第一時間防堵危害發生，並在真正的危機來臨時，確實落實演練中驗證過的各項作為。

今日演戲旨在測試跨縣市、跨單位在第一時間的聯防、指揮調度與通報協調能力。（圖／記者鄧宇婷攝）

