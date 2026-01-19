雙北藥師公會攜手聯醫松德院區 啟動自殺防治網

現代生活節奏緊湊、壓力高漲，許多民眾在長期緊繃中感到喘不過氣，甚至出現絕望與無助情緒。為了及早接住高風險族群、避免憾事發生，台北市藥師公會攜手臺北市立聯合醫院松德院區及新北市藥師公會，正式啟動「醫藥合作自殺防治網」，透過社區藥局藥師擔任第一線守門人，串聯醫院與社區，打造從醫療到居家的完整防護網。

民眾前往社區藥局領藥或諮詢時，藥師若察覺情緒異狀，將主動進行關懷，並引導填寫「心情溫度計」（簡式健康量表）。一旦評估有進一步醫療需求，藥師可直接協助掛號，轉介至松德院區接受專業診斷與治療。

廣告 廣告

台北市藥師公會理事長尹岱智表示，社區藥師是民眾最容易接觸、具信任感的專業人員，藥師的角色不僅是調劑藥品，更能成為身心困擾民眾的重要支持者。當民眾感到情緒低落或壓力過大時，除就醫外，也可就近向社區藥局尋求協助與諮詢。

臺北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪指出，松德院區長期投入自殺防治工作，此次與社區藥局建立更緊密的合作關係，期待能讓關懷提早進入社區，讓照護真正落實在生活之中。

臺北市立聯合醫院藥劑部部長黎孝韻則強調，自殺防治不能只停留在醫院端，而是必須一路延伸到社區與居家。未來居家藥師也將納入防治體系，扮演守門人的角色，將關懷送進每一個需要的家庭。

該計畫建立「雙向回轉」機制。病人完成診療後，回到原先轉介的社區藥局領藥，由最了解其背景與狀況的藥師，提供更個人化的用藥指導與心理支持。