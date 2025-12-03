雙北買房得花10年存頭期！年輕族群每月房貸逾3萬 專家：薪水太低是根本

雙北房價高檔難回頭，兩千萬以下只能買小宅。（圖／TVBS）

雙北房價持續高漲，購屋門檻對年輕族群形成沉重壓力。根據最新統計，雙北青年購屋總價普遍落在2000萬元上下，自備款需求從228萬至478萬元不等，每月房貸更高達3.6至7.5萬元。專家建議，考慮自備款比例提高至三成，約需600萬元才能輕鬆負擔，但以雙薪家庭月收入10萬元計算，僅存自備款就需10幾年時間。即使在房價相對親民的其他都市，存夠自備款至少也需10年，顯示當前購屋困境。

新北多區逼近兩千萬元，小家庭成家門檻再提高。圖／TVBS

在一處位於內湖區的小套房銷售現場，房仲業者莊志价介紹這間12坪套房總價為1488萬元，生活機能與交通便利，步行不到5分鐘即可到達捷運站。他表示，這類套房適合首購族或小家庭自住，由於交通機能良好，開售不到兩周就已有買主洽詢。

現今雙北購屋選擇性不多，特別是預算有限的年輕人。根據聯徵中心和內政部實價登錄資料，過去「千萬宅成家」的目標如今難度大幅提升。莊志价指出，以內湖區為例，這個價位幾乎只能買到套房，若要購買兩三房，則需選擇沒有電梯的公寓，且可能要到東湖區才有機會。內政部不動產資訊平台統計顯示，截至今年第一季，六都平均購屋總價分別為：台北市2389萬元、新北市1503萬元、桃園市1226萬元、台中市1330萬元、台南市1154萬元、高雄市1142萬元。房市專家何世昌分析，雙北購屋平均總價約在2000萬元左右，台北市較高，新北市則視行政區而定，蛋白區平均總價可能低至1500萬左右，但對購屋族而言仍是相當高的門檻。

首季六都購屋平均總價，南北房價差距顯著。（圖／ＡＩ生成)

即使在小宅居多的台北市中山區，均價也達1941萬元，新北市三重區和板橋區亦分別高達1782萬和1743萬元。不動產趨勢中心資深經理陳定中建議，考慮目前資金取得不易，購買2000萬房子時，貸款比例宜保守控制在七成以下，自備款最好準備600萬元以上，才能較輕鬆負擔買房。何世昌進一步說明，大部分年輕族群月薪僅四、五萬元，即使雙薪家庭，也難以負擔2000萬元總價。若自備款提高至三成需要600萬元，對月收入約10萬元的雙薪家庭來說，僅存自備款就可能需要10幾年以上。

專家分析指出，受限貸令影響，自備款比例可能需更高，台北市上班族購屋可能需20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即使在房價較親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年。何世昌建議，目前房市不景氣，中古屋市場有不少急售物件，購屋族可謹慎做功課，尋找CP值較高的選擇。然而，他強調單純降低房價仍遠遠不夠，根本之道在於大幅提高年輕族群的薪資所得，否則成家購屋仍將是一大困境。

