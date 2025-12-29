社會中心／綜合報導

即將迎來跨年，雙北維安也動起來！兩個禮拜前發生1219隨機攻擊事件，雙北市府跨年前，繃緊神經反恐戒備。台北市預計在跨年活動周圍，重兵部署超過1千300名警力，要求每一位員警都得要配戴槍彈、無線電，甚至還出動偵爆犬，警用裝備也全面升級。

霹靂小組荷槍實彈，手持防暴臂盾，重兵部署在跨年舞台周圍，眼觀四面，耳聽八方，不放過任何可疑人物。台北市警局撒下超過1300名警力反恐戒備，以往只有指揮官才會配槍，但發生1219張文隨機攻擊事件後，警方拉高安全層級，要求每一位員警在跨年當天一律配槍彈、無線電、辣椒水，就連警犬也上陣。信義分局督察組長于長豪：「我們偵爆犬正在針對舞台的每一個角落，在做一個詳細的檢查。」兩隻掛著警徽的偵爆犬，在每個角落仔細聞呀聞，要找出舞台周邊是否有爆裂物被藏起來，為即將迎來的跨年，做足安全把關。

信義分局長李憲蒼：「動員27組的機動打擊部隊，每小隊有5名成員除了基本配備之外，還攜帶了電擊槍臂盾鋼叉網槍。」不只新增27組機動打擊部隊，維安裝備也全面升級，罕見出動防暴車、調派警力的指揮車，以及2台引導疏散的照明車。台北市副秘書長俞振華：「設立安檢門技術上其實還是很困難，不過我們在入口處，警察人員會拿金屬探測器初步偵查。」同樣跨年人潮眾多的新北市，也動用500名警力，並且出動無人機隨時監控現場狀況。新北市長侯友宜：「動用500個警力同時也出動無人機，所有科技預防跟偵查。」

雙北跨年維安升級 部署逾1300名警力「全數配槍彈」戒備（圖／民視新聞）跨年夜，雙北繃緊神經，要把維安做到滴水不漏，防止有心人士進行恐怖攻擊。

