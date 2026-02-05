雙北跨縣市多車站危安演練 蔣萬安：料敵從寬、禦敵從嚴

台北市政府與新北市政府今天(5日)下午共同辦理「跨縣市多車站無差別攻擊危安實兵演練」，台北市長蔣萬安及新北市副市長朱惕之全程坐鎮督軍。蔣萬安表示，此次演練為雙北共同啟動聯防機制，強化指揮調度、情報傳遞及局處精準對接。蔣萬安也提醒各單位「料敵從寬、禦敵從嚴」，要隨時做好萬全準備，確保市民的安全。

去年1219隨機傷人案造成重大傷亡，為應變類似事件，台北市政府與新北市政府5日下午1時30分至2時30分，在捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理「跨縣市多車站無差別攻擊危安實兵演練」。

根據雙北市政府的規劃，此次演練情境分為五階段，首先是多名歹徒於雙北多個車站發動無差別攻擊捷運月台民眾，以及歹徒挾持人質等危安情況，月台保全立刻啟動危安通報；第二階段是在車站進行旅客疏散，擴大應變處置；第三階段為警方迅速抵達現場支援、制伏歹徒；第四階段則前進指揮所啟動大量傷病患機制；最後則是在危機解除後，捷運恢復營運並進行社會關懷慰問。

演練過程中，也對三重國小站與大橋頭站站內及周邊地區候車與通行民眾手機發送模擬「災防告警細胞廣播訊息(CBS)」，並於部分區域實施人員疏散及動線管制措施。

台北市長蔣萬安及新北市副市長朱惕之全程視察各項演練內容，並於演練結束後進行講評。

朱惕之表示，這次演練新北市警察局16個分局派員觀摩，其他包含社會局、交通局、消防局、區公所也都共同參與，希望透過演練瞭解雙北捷運沿線面對重大突發事件啟動跨域快打聯防的機制，確保民眾的安全。

蔣萬安則表示，此次演練是繼去年12月16日、今年1月22日的高強度演練後的第三場演練，雙北啟動聯防機制，拉高強度，藉此強化指揮調度、情報傳遞及局處精準對接。蔣萬安也再次提醒市府各單位，料敵從寬、禦敵從嚴，不要因為1219事件隨著時間過去而降低警戒心，必須時時警惕做好萬全準備。蔣萬安說：『(原音)寧可撈過界，不要三不管，一定要跨機關、跨單位，全力防堵各種情況發生。未來一旦碰到可能的危安，要落實演練的各項操作，確保市民的安全。』

不過，此次演練也發生小插曲，新北端發送的第一則細胞簡訊因沒有打上「演練」的字樣，再加上演練情節逼真，讓不少民眾受到驚嚇，以為真的發生攻擊事件。

新北市消防局應變科長蕭力愷則說，細胞簡訊的內容都有依照規定向中央申請，昨天已經先以圖卡宣導，在發布第一則訊息時，有發現可能會造成民眾困擾，因此立即發布第二則細胞簡訊並加註「演練」，請民眾千萬不要驚慌。至於今天的細胞警訊是否算「失誤」？蕭力愷說，應該算認知落差，未來會再加強訓練、多多宣導。