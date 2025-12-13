雙北連續離譜車禍！她「打R擋」就下車 連撞7車

一名女駕駛停車後仍掛在倒車檔就下車，撞多輛機車。（圖／東森新聞）





雙北今（13）日接連發生兩起離譜車禍，分別發生在台北市中山區與新北市新莊區，兩起事故雖未造成人員傷亡，卻都造成多輛機車受損。

台北市中山區農安街上午10點多發生一起倒車衝撞事故，一名女駕駛停車後未拉手煞車，且仍掛在倒車檔，車輛隨即向後滑行，撞倒路旁整排共7輛機車，安全帽散落一地。其中一名Gogoro車主表示，當時準備外出買早餐，卻發現機車倒在地上，現場已有其他車主、肇事駕駛及警方處理中。

目擊民眾指出，事發當下駕駛顯得相當慌張，發現車輛後退時並未第一時間衝回車內拉手煞車，反而是路人見狀上前協助。駕駛事後說法一度交代不清，僅表示當時正準備前往台北市立殯儀館拈香，卻意外釀禍，後續須負擔7輛機車的相關財損。

另一起事故發生在新北市新莊區八德街，清晨5點多一名早餐店店員上班時，突然聽見一聲巨響，發現自己停放在路邊的偉士牌機車遭撞飛。監視器畫面顯示，肇事轎車車速相當快，直接將機車撞飛至路中央，並擦撞柱子冒出火花。

店員表示，當時聽見一聲巨響後跑出查看，才發現愛車被撞到180度翻轉倒地，店外花盆也被撞得粉碎。這輛偉士牌是他3年前購入、人生第一輛機車，當時花費約15萬元，如今修理費恐怕不低。警方已掌握肇事車輛車牌，並將調閱監視器通知車主到案說明。

偉士牌機車遭撞飛。（圖／東森新聞）

