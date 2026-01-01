雙北連鎖麻油雞10店遭快閃加料

橫跨雙北地區知名連鎖麻油雞店家，突遭歹徒趁店員不注意，在湯底丟撒疑似不明粉末逃逸。

跨年夜不平靜，雙北知名連鎖餐飲「莊家班麻油雞」驚傳遭惡意攻擊。警方一日表示，「莊家班」雙北共十家分店在三十一日傍晚分別遭到三名男子以「快閃」分頭闖入，趁店員不備向滾燙湯底投放不明粉末後逃逸。警方以車追人，僅用三小時便將李姓、江姓及謝姓等三名犯嫌逮捕。

警方調查，這起連續惡作劇案件發生在去年十二月三十一日下午三時至六時之間。犯嫌鎖定「莊家班麻油雞」橫跨雙北的營運據點，針對北投、士林、文山，以及淡水、蘆洲、中和等十家分店進行「快閃式」攻擊。

目擊店員指出，嫌犯多半騎乘機車、戴著安全帽，趁著店家忙於準備跨年夜食材或店員轉身之際，迅速將預藏的塑膠袋內不明物倒入湯鍋中，隨即騎車逃離現場。由於當時鍋內正熬煮大量食材，突如其來的「加料」舉動不僅讓店員錯愕，更引發消費者對食品安全的恐慌，店家被迫將遭汙染的湯底全數報廢，損失慘重。

雙北警方接獲多起報案後，共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。專案小組發現涉案的李姓（二十五歲）、江姓（二十二歲）及謝姓（二十一歲）男子，疑似事前經過縝密策劃，依據地緣關係進行分工，每人負責三至四家分店作案，犯案手法如出一轍。警方鎖定車牌後展開追緝，在案發後三小時內迅速收網，將三人拘提到案。

警方在查扣證物並初步檢視後發現，嫌犯投放的「不明粉末」多為台糖貳號砂糖及芥末粉等調味品，雖未含劇毒，但已嚴重破壞湯頭並造成商家營業損失。

在警方偵訊過程中，三名嫌犯的供詞避重就輕且互相矛盾。有人辯稱是「心情不好、隨機發洩」，也有人聲稱是「曾吃壞肚子報復」，甚至推託是「網友糾紛」。

警方認為，三人犯案時間集中、路徑規劃明確且手法高度一致，顯然經過預謀與演練，絕非單純的臨時起意。懷疑幕後恐涉及商業糾紛、債務問題或有其他指使者。