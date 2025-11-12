雙北邊界錯落 恐成二不管地帶

雙北市部分區域以河道訂定行政界線，由於水流、河岸或地貌不斷改變，使得行政區域的邊界與現地地貌無法相符。新北市議員黃心華日前質詢時指出，隨著時間變遷，土地將成「二不管地帶」，管理責任恐不明確。民政局長林耀長表示，中央今年10月通過《行政區劃程序法》，雙北市府內會先互相協調轄界及管理業務，再向中央申請調整縣市界線。

黃心華指出，過去雙北以河道劃分行政界線，在新北市新店區曾發生同樣一塊河岸，會分屬台北市及新北市管理的奇特景象。另一案例則是新店區景文街，該區域正好有雙北分界線通過，這條街上雖有新北市的門牌，但是大多數的地方卻是由台北市政府負責管理，因管理權責不明確，導致始終無法落實改善。

黃心華說，以河道分隔台北、新北交界，隨著時間變遷，縣市分界線「錯落」，在區域規畫、路燈維護、道路養護、環境清潔及消毒防疫恐成「二不管地帶」，更容易發生互踢皮球，引發爭端。

黃建議，首先可盤點行政區劃設邊線與實際河道範圍差異，列入跨域治理的議題，再專案討論。其次可依據《地方制度法》第7條規定，透過跨縣市協調或報請內政部調整。

針對雙北分界線錯置，新北市長侯友宜認為，其實不僅雙北有類似狀況，新北、桃園也有，會透過雙北合作平台協調處理。林耀長說，短期部分，關於臨時性問題，雙北市府可相互委託對方管理，雙方再行溝通。

林耀長補充，中央今年10月通過《行政區劃程序法》，雙北市府會先互相協調轄界及管理業務，未來若和台北市形成共識之後，再向中央申請調整縣市界線，讓其更符合自然的現況。