雙北郊山健走》象山步道5+2最美打卡 記者私房景點曝光

隨著年底腳步逼近，最近冬日暖陽引人出遊，歲末年終之際，快跟著本報的腳步，到雙北的郊山，來一場輕鬆愉快的健行之旅吧！

雙北郊山第一站首屬台北象山了，台北象山步道位於信義區，是市民與旅客最愛的健行路線之一。短短半小時即可登頂，就能俯瞰台北盆地與台北101，成為國際旅客必訪的城市秘境。

本報特別挑選象山五大私房必遊景點，民眾們不妨趁假日好天氣，白天可前往象山步道健走，晚上再轉戰信義區聖誕嘉年華。

靈雲宮登山口

靈雲宮登山口是最常見、也是記者本次作為起點的入口，交通便利，鄰近捷運象山站。此路線階梯明顯，非常適合初次造訪的旅人。沿途綠意盎然，讓人一開始就能感受象山的自然氛圍。

靈雲宮登山入口，是民眾登象山時最常見的入口之一。（圖／台北市政府提供）

六巨石

所謂六巨石顧名思義，就是六塊巨石自然排列，形成壯觀的地貌。遊客常在此休憩或拍照，夕陽時分更能欣賞台北盆地的壯闊景色。巨石之間的高低錯落，也提供不同角度的取景位置，是健行途中不可錯過的亮點。

象山步道六巨石。（圖／台北市政府提供）

一線天

一線天是由狹窄岩壁形成的自然通道，遊客穿越其中，能感受到山林奇妙的地貌變化。這段路程增添探險趣味，讓健行不只是運動，更是一場自然探索。

象山一線天步道。（圖／台北市政府提供）

攝手平台

攝手平台是象山最受歡迎的觀景點之一，擁有開闊的視野，能將台北101與信義區夜景盡收眼底。每逢跨年煙火，這裡更是攝影愛好者的必爭之地，白天可拍攝藍天綠意，夜晚則能捕捉璀璨燈火。

攝手平台是象山最受歡迎的觀景點之一。（圖／台北市政府提供）

象山峰

其實象山雖冠以山名，其實海拔也僅僅184公尺，腳程快一點的民眾，大概僅需30分鐘左右便可以抵達象山峰，這裡除了有標示海拔的打卡木樁以外、還有非常著名的求婚平台，一眼望去，台北101便直接收入眼底。

象山求婚平台。（圖／記者顧雲鴻 攝）

象山峰海拔184公尺。（圖／記者顧雲鴻 攝）

拇指山觀景台

如果覺得象山峰太沒挑戰性，想要看更高更美的風景，本報加碼繼續沿著象山步道往上進發。大約海拔320公尺處，就可抵達拇指山觀景台。在這裡，不論是眺望101、還是綿延的山巒，都可以360度無死角觀景。

拇指山觀景台，坐眺台北101美景。（圖／記者顧雲鴻 攝）

九五峰

來到海拔376公尺，這裡已經是屬於象山步道的終點、南港山系的「九五峰」了，也是本報這次抵達的最高點。登上峰頂後，視野更加遼闊，不僅能俯瞰台北101與信義區繁華景象，還能遠眺淡水河與觀音山。這裡是健行者挑戰自我的目標，也是欣賞台北全景的最佳位置。

九五峰海拔376公尺。（圖／記者顧雲鴻 攝）

交通資訊