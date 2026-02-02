雙北都市更新謄本跨市通辦 汪禮國：地政合作效率倍增

（記者陳志仁／新北報導）雙北生活圈往來密切，跨市申請都市更新謄本案件逐年增加；為提升行政效率，新北市政府地政局與臺北市地政局攜手建立「雙北合作」機制，即日起都更案件實施者可至雙北任一地政事務所申請謄本，透過跨市系統協作審核，大幅縮短作業時間，打造更便捷友善的地政服務。

圖／雙北地政建立協力審查機制，申請跨市都更謄本效率提升。（新北市政府地政局提供）

地政局局長汪禮國表示，都市更新案件在召開說明會、協調會或公聽會前，須跨市申請第三類謄本以通知範圍內所有權人；過去受理機關為核算同意書是否符合「單元內所有權人數超過十分之一」或「持有面積超過十分之一」的法定門檻，需逐筆以人工方式核計，耗時又耗力。

汪禮國指出，透過此次雙北跨市聯繫與協力審查機制，受理機關可即時聯繫案件所在地的管轄機關，運用兩市既有系統程式分別進行計算與確認，再回傳審查的結果，讓原本需兩個工作天的人工審查流程，縮短至一個工作天內完成，案件處理效率幾乎提升一倍。

汪禮國說，雙北都市更新案件量在六都中名列前茅，加上地理位置相連、通勤與生活高度交織，申請人與都更案基地分處兩市的情形相當常見，此次合作不僅是行政流程的優化，更是跨市資源整合與制度創新的具體展現；地政局將持續朝高效率、高品質的服務目標邁進，為市民打造更便利宜居的生活環境。

