雙北防颱！憂1020豪雨事件重演 打樁、噴漿加固

伯爵山莊進行邊坡打樁加固作業。（圖／新北市議員擬參選人何元楷提供）





鳳凰颱風就要來襲，幾周前雙北地區因為1020豪雨事件，導致部分山坡坍方，甚至在新店還有擋土牆倒塌造成危險。雙北市府就嚴陣以待，提前做好防颱準備，在曾經致災的地點進行打樁以及噴漿加固。

1020豪雨事件，造成了南港區舊莊里的土石坍方，而市府在第一時間利用帆布還有大石來進行加固。可是沒有想到過了幾天，土石又再度坍方下來，現在連上頭的鐵皮屋也在11/8倒了下來，現在必須趕在鳳凰颱風來臨之前，市府得加快作業。

廣告 廣告

位在南港區舊莊里舊莊街的巷弄裡，經歷了上回颱風與東北季風共伴效應的摧殘，就算北市府大地工程處已經來砍了好幾棵樹，連工程車都停在現場，居民還是很擔心，接下來鳳凰颱風一來，一旁這樹會不會也成了致災武器。

住戶：「那棵樹第一次倒下來，倒到那邊去到這間來，這一次照理說（市府）是要再來清，沒來清怕颱風來淹到屋子裡，現在擔心（土石）又掉下來。」

為了避免鳳凰的侵襲後果太慘重，包括上回在文山區景華街土石滑落的狀況，台北市府都在這幾日進行邊坡加固以及噴漿穩固作業，因為這鳳凰是連李四川都喊說不好惹的颱風。

其實台北市也早有盤點土石流潛勢區、老舊聚落以及列管邊坡住戶清冊，潛勢區以北投17條溪流最多，接著是內湖12條，另外在信義、南港都有5條溪要多加觀測。

台北市大地處總工程司夏賢統：「我們會做好相關的整備的工作，那針對之前已經有致災的一些點位，我們初步都已經完成緊急搶災的工程。」

另外在新北市上回1020豪雨事件，五指山也因為累積雨量超過1000毫米，造成翠柏山莊、老爺山莊以及伯爵山莊等4處土石坍塌，而目前部分地區也已經以打樁加固，盼能挺過颱風。

新北市長侯友宜：「我們已經要求消防局及各單位做好充分的準備，現在所有準備都已經逐漸就緒。」

另外包括上回新店擋土牆倒塌事件，新北市府也加強牢固，畢竟11月颱風不好惹，各縣市嚴加戒備，告訴鳳凰我們惹不得。

更多東森新聞報導

新北颱風假怎麼放？ 侯友宜：中央地方共同合作決策

視察新北市肉品市場！侯友宜重申：違規絕對嚴辦重罰

停辦耶誕城？塞車成板橋人惡夢 侯友宜：交通都有掌握

