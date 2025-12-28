雙北震驚! 新北龍安陸橋磚塊坍塌 土城保全人員「險遭水塔砸中」

社會中心／綜合報導

7.0強震，雙北也傳出零星災情，包括新北丹鳳高中前的「龍安陸橋」，牆面磚塊瞬間坍塌，所幸無人受傷，另外新莊宏匯廣場前的馬路，也出現大裂縫，台北市則有外籍看護，地震第一時間，立刻拿枕頭護住老奶奶的頭，感動不少人！

「外籍看護。」地震瞬間，屋內不停晃動，照顧老奶奶的外籍看護，瞬間驚醒，第一時間拿來自己枕頭，護住老奶奶的頭，雙方緊緊抱在一起，眼見看護害怕不已，老奶奶還不停拍拍看護，不離不棄的畫面，感動不少人。「外籍看護vs.老奶奶。」

深夜地牛翻身！ 雙北「盆地效應」震幅感受明顯

新莊龍安陸橋牆面磚塊剝落 幸無砸傷路人（圖／民視新聞）

地震劇烈搖晃，台北市ATT4Fun，11樓露天餐廳，裝飾燈柱眼看要倒了，民眾瞬間一把抓住，天花板燈具，左右搖擺，有人用餐用到一半，立刻奪門而出。「用餐民眾。」而位於吉林路上的一家涮涮鍋，牆柱磁磚剝落，用餐民眾驚嚇不已。「17樓屋主。」位於新北板橋17樓高樓層，地震瞬間吊燈劇烈搖晃，屋主直呼感覺整間房子要起飛了，前地震測報中心主任郭鎧紋就表示，隨著樓層越高，震動週期也會越長，10層樓約一秒，地震震度跟著被放大，如果一樓一級，十樓可能就會有三級，加上盆地效應，雙北的震幅感覺更強烈，。

土城一座水塔傾倒 差點砸中巡邏保全（圖／民視新聞）

來到新北市新莊丹鳳高中前，這座「龍安陸橋」，牆面磚塊坍塌，幾乎淹沒樓梯，所幸無人受傷，但會脫落似乎有跡可循。新北市議員（民眾）陳世軒表示「這個地方在三天前24日的時候，就有民眾在網路上面跟我反應，這個天橋的磁磚，全部膨脹鼓起，並且有長條型的裂縫。」而就在新莊宏匯廣場前方馬路，也出現一條長長裂縫。初步了解，地震前就已經有輕微裂縫，地震後裂縫寬度擴大，評估後無明顯高低差，暫不影響人車通行，土城也有一座水塔，因對地震倒塌，就卡在冷氣機上方，保全巡視過程，差點被水塔砸中。住戶合力將水塔扶正，加以固定以防再次傾倒，新北市板橋則傳出有人受困電梯。消防人員即刻救援有驚無險，一場強震，讓雙北民眾，嚇出一身冷汗。

原文出處：深夜地牛翻身！ 雙北「盆地效應」震幅感受明顯

