雙北青壯年族群買房 首選中山、內湖、板橋、三重

【記者柯安聰台北報導】永慶房產集團統計聯徵中心的數據，盤點近1年雙北市各年齡層的購屋占比及購屋熱區的貸款數據，發現30-50歲的青壯年族群成雙北購屋主力，近1年購屋占比皆超過6成。那麼，從台北市和新北市的購屋熱區來看，中山、內湖區受該族群的喜愛，居北市之冠、亞軍；板橋、三重區則最受新北30-50歲族群的青睞，成新北購屋熱區之首選。



從聯徵中心2024Q4-2025Q3雙北市各年齡層的購屋占比來看，雙北市的購屋主力皆落在30-50歲的年齡帶，台北市的占比為61%，新北市占比為67%，顯示該族群在成家與換屋需求同步升溫下，購屋自住需求高。





廣告 廣告





中山、內湖及文山區成近1年台北市30-50歲青壯年族群的購屋前3大熱區。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，中山區擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動以及完善的生活機能等優勢，吸引眾多人口居住；近年來當地也新增許多低總價、小坪數大樓的供給，購屋負擔相對輕鬆，因此也吸引不少年輕、首購族來卡位台北市門牌。



至於內湖及文山區，陳金萍表示，30-50歲的購屋族群可能正逢成家立業階段，若想買房，在購屋預算上相對有限，如果又想購買坪數稍大的大樓產品，僅能把目光轉向台北基期較低的蛋白區，像是內湖、文山、北投區等，才有機會買到。而聯徵中心的貸款數據也能印證這樣的趨勢，近1年30-50歲族群在這些區域能買到約40坪上下的產品，但中山、大安等台北核心區域，僅能買到約30坪左右的產品。









板橋區近1年以2483戶貸款，居新北30-50歲的購屋熱區首選。陳金萍分析，板橋區一直都是新北房市熱區，能提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，加上生活機能佳、還有三鐵共構等優勢，吸引眾多消費者的目光，因此受到不少該族群的青睞。



至於三重、土城區也屬新北30-50歲族群的熱門選擇，陳金萍指出，新北的部分行政區，如三重、土城及淡水區等，建商於捷運沿線與重劃區持續大力推案，加上青壯年族群較偏好購買大樓產品，使預售屋及新成屋交易熱絡。而且，新北房價又相較台北親民許多，對於年輕的購屋族群來說，具很強的「外溢吸引力」，加上新青安支持首購政策，使新北的剛性需求強勁。（自立電子報2026/1/23）