雙北青年購屋熱區 3大特色
雙北市擁有便捷的交通路網、成熟的生活機能與大量的就業機會，成為許多北漂青年追求職涯與生活的核心舞台。根據聯徵中心與實價登錄2024年第3季至2025年第2季資料顯示，雙北20至35歲的青年購屋熱區已逐漸形成清晰輪廓，從區域特性也能看出青年族群購屋時的偏好與取向。
台北市的青年購屋熱區前三名依序為中山區、內湖區與南港區，其中以中山區最受青睞，近一年共有539戶青年購屋貸款，居全市之冠。中山區位於台北市的中心地帶，不僅生活機能成熟、商業發展也相當繁榮，加上捷運與公車路網密集，交通便利，因此也有不少中小企業進駐，形成商辦聚落，提供豐富的就業機會。而且，當地有許多低總價、小坪數的電梯大樓產品可供選擇，吸引眾多青年族群遷入。
緊追其後的內湖區也有327戶青年購屋貸款，受惠於科技園區帶來的產業集群效應，吸引不少高薪工程師入主當地，也推升該區的自住需求。而南港區，近年來因金融與科技園區發展蓬勃，商辦聚落與重大建設逐步成形，帶動區域購屋需求，受到不少青年購屋族的喜愛，近一年也有275戶的青年購屋貸款。
新北市青年購屋前三名分別為板橋區、三重區與淡水區，呈現明顯的功能型與價格型雙軸選擇。板橋區以1393戶貸款居榜首。板橋區不僅是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重鎮，對於需往返台北市上班的青年而言，兼具通勤便利與居住品質，成為最熱門的購屋首選。至於三重區也是近年新北房市焦點，地理位置鄰近台北市蛋黃區，與台北市僅一橋之隔，但房價相對台北市更為親民，同時有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運線行經，交通可及性高，也成為許多青年購屋族群的購屋熱區，近一年也有1276戶青年購屋貸款。
第三名的淡水區也有1203戶的青年購屋貸款。淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價相對低廉，對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，是大台北少數仍具高CP值的購屋區域。而且，淡江大橋即將通車、淡北道路已動工，未來還有淡海輕軌二期，有望提升當地通勤效率，市場需求穩定。
綜觀雙北青年的購屋版圖可以發現，青年族群傾向選生活機能完整、交通便利及就業機會多的區域。加上青年族群因購屋預算相對吃緊，因此，低總價、小宅產品多的區域，會較易吸引到青年族群的目光。整體而言，「交通+就業+低總價」是雙北青年購屋三大考量要素，也反映出當代青年在高房價環境下兼顧生活質量與負擔能力的務實策略。
其他人也在看
「先股後房」央行打亂投資盤？！建商減量也不降價...老手曝「買家追高不追低」繼續撐吧｜房市觀點
央行近2年的房市調控政策不斷，尤其去年9月的第七波信用管制直接讓購屋人很難借錢，直接讓房市買氣冷卻超過1年，終於在建築貸款、買賣移轉棟數等各項數據都讓人很有感，那麼接下來的大哉問是什麼呢？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
【房地產週報】房貸利率飆2.6%新高！房市交易量慘跌26%！全年恐崩破27萬件大關 房價貴「縮水宅」暴增36%
最近台灣房市真的變冷了！2025年新增房貸利率衝到2.6%，創下金融海嘯後新高，明明央行沒升息，銀行卻因為貸款額度滿水位、供不應求而調高利率。今年1到10月六都買賣移轉件數年減超過26％，整體規模創下八年新低，買氣真的超冷清！更有趣的是，因為房價太貴，大家購屋越買越小，像桃園龜山區平均交易面積竟然減少了36.5%。現在房市進入「量縮價緩跌」的狀態，除非央行政策鬆綁，否則短期內很難有明顯復甦。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 19 小時前
什麼類型房價最不保值？台中華廈、台北公寓及高雄大樓跌一成最多
六都什麼類型建物房價跌最多？哪類最抗跌、保值？住商機構觀察實價登錄，六都各類型建物房價，大部分皆呈現下滑，其中台中市華廈、台北市公寓及高雄市住宅大樓，三類物件跌幅皆達一成以上。不過蛋黃區雙北市大樓還出現漲勢，相對抗跌及保值。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
房價所得比飆破天 26年不吃不喝才買得起1間房
財經中心／陳孟暄 董子誠 台北報導央行打炒房，效果有限！因為預售屋價格近5年一路往上衝，漲幅甚至遠遠超過薪水成長，最新統計顯示，七都預售屋房價所得比全面攀升，台北市更飆到26.67倍，等於不吃不喝超過26年，才買得起一間房子。走在雙北街頭，已經動工的或正在推案的預售屋，到處都是，以目前來說，預售屋開價1坪100萬起跳是基本，顯示央行打炒房，雖然讓交易量急凍，但房價持續在高檔。民眾：「是已經有買了啦，但是現在房子真的比較貴一些，我是在2022年左右的時候買的，(漲多少)大概我覺得20%應該有，能買還是一定要盡全力的一定要買，對啊，因為至少租也是要花錢，越早買越好」。預售屋狂漲！房價所得比飆破天 ２６年不吃不喝才買得起一間房。(圖／民視財經網)民眾：「我是早期買的，所以就還好。但是現在就聽大家，都覺得說買房子價位太高買不起，(漲多少)應該有將近一倍喔，因為買在土城，薪水好像也還好耶，沒有漲到哪裡，房價漲得比較快」。慶幸自己比早較進場買房，因為根據統計，四年來七都的預售屋，房價所得比全面攀升，台北市更衝到26.67倍，代表一般家庭，若不吃不喝，得花26年才能買下一間預售屋，其次是新北市18.48倍，至於桃園、新竹、台中、台南、高雄，也都超過12倍。預售屋狂漲！房價所得比飆破天 ２６年不吃不喝才買得起一間房。(圖／民視財經網)房仲集團研展中心副理 陳金萍：「近幾年就是因為營建成本上升，然後人力成本也持續增加，整體的房價其實近五年是有明顯的一個成長，中古屋的它不管是就是在價格上面，或者是它的一個房屋的就是實際的使用坪數上面，都比預售屋來的好」。房價持續高檔，薪資所得跟不上，新房子買不起，中古屋或許是民眾可以下手的選項。原文出處：預售屋狂漲！房價所得比飆破天 ２６年不吃不喝才買得起一間房 更多民視新聞報導房仲來電稱「客想看房？屋主剛交屋「滿臉問號」內行揭真相週休三日連署過關! 人力成本提高 "物流業"衝擊大房價高漲壓力大 六都逾七成行政區交易坪數縮水 龜山區一戶少20坪居冠民視財經網影音 ・ 14 小時前
昔"住宅典範"成人間煉獄? 香港宏福苑災前外觀曝
生活中心／綜合報導香港「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，造成嚴重死傷，根據了解，宏福苑已經有42年歷史，屬於大型集合住宅社區，類似台灣的社會住宅，香港政府早年的居屋計劃，讓這邊曾經是住宅典範，如今卻因為要大整修，8棟大廈，一夕之間，燒了7棟。香港房產「宏福苑」介紹：「8棟大廈相連多層停車場，圍著學校及籃球場而建。」這樣的房型，在台灣，肯定是黃金住宅，旁邊公園綠地、學區、還有海景，交通、商場也方便，位在香港大埔海港灣邊的宏福苑，週三下午一場大火，幾乎付之一炬。香港宏福苑是大型集合住宅，類似台灣的社會住宅，8棟大樓，都在30層以上，已經在這邊42年了，因為屋齡也有一定年紀，去年7月拉皮大整修，屋外棚架也已經架了超過一年，預計明年3-6月就要拆，曾經的住宅典範，是當年香港居住正義重要一環，一夕之間，燒了7棟，影響上千住戶。香港宏福苑8棟集合型住宅，曾是當地住宅典範（圖／中原地產）香港室內設計師：「這個單位的實用面積，是460呎（約13坪），屬於一個兩房一廳的單位，進來大門的位置，其實這個位置有一面牆，分隔廚房和玄關的部分，也因為看上去這個位置，有一點局促的感覺。」因為香港地狹人稠、房價又居高不下，宏福苑是早年的居屋計畫，是為了協助中低收入戶家庭，能夠以低價來購屋、租屋，平衡房價壓力，總共大約2000戶，住了將近5000人，但每戶只有14坪左右，現在還住裡面的大多是長者，逐漸成為高齡化社區，也因次，大火來時，很多人根本來不及逃。香港宏福苑8棟住宅，一夕間燒毀7棟（圖／民視新聞）作為全球人口密度最高的城市之一，住的問題，在香港本就大不易，現在因為外牆維修釀成大火，還帶走44條人命，以及上千戶居民面臨無家可歸，原本的居住正義，彷彿成了人間煉獄，引發國際關注。原文出處：昔「住宅典範」成人間煉獄？ 香港宏福苑災前外觀曝 更多民視新聞報導香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前擔憂」成預言香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了香港殉職消防員「本預計下個月結婚」！10年女友貼文惹哭上萬網民民視影音 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 15 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 20 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 15 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 13 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 12 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 10 小時前