雙北青年購屋熱區 3大特色

雙北市擁有便捷的交通路網、成熟的生活機能與大量的就業機會，成為許多北漂青年追求職涯與生活的核心舞台。根據聯徵中心與實價登錄2024年第3季至2025年第2季資料顯示，雙北20至35歲的青年購屋熱區已逐漸形成清晰輪廓，從區域特性也能看出青年族群購屋時的偏好與取向。

台北市的青年購屋熱區前三名依序為中山區、內湖區與南港區，其中以中山區最受青睞，近一年共有539戶青年購屋貸款，居全市之冠。中山區位於台北市的中心地帶，不僅生活機能成熟、商業發展也相當繁榮，加上捷運與公車路網密集，交通便利，因此也有不少中小企業進駐，形成商辦聚落，提供豐富的就業機會。而且，當地有許多低總價、小坪數的電梯大樓產品可供選擇，吸引眾多青年族群遷入。

廣告 廣告

緊追其後的內湖區也有327戶青年購屋貸款，受惠於科技園區帶來的產業集群效應，吸引不少高薪工程師入主當地，也推升該區的自住需求。而南港區，近年來因金融與科技園區發展蓬勃，商辦聚落與重大建設逐步成形，帶動區域購屋需求，受到不少青年購屋族的喜愛，近一年也有275戶的青年購屋貸款。

新北市青年購屋前三名分別為板橋區、三重區與淡水區，呈現明顯的功能型與價格型雙軸選擇。板橋區以1393戶貸款居榜首。板橋區不僅是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重鎮，對於需往返台北市上班的青年而言，兼具通勤便利與居住品質，成為最熱門的購屋首選。至於三重區也是近年新北房市焦點，地理位置鄰近台北市蛋黃區，與台北市僅一橋之隔，但房價相對台北市更為親民，同時有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運線行經，交通可及性高，也成為許多青年購屋族群的購屋熱區，近一年也有1276戶青年購屋貸款。

第三名的淡水區也有1203戶的青年購屋貸款。淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價相對低廉，對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，是大台北少數仍具高CP值的購屋區域。而且，淡江大橋即將通車、淡北道路已動工，未來還有淡海輕軌二期，有望提升當地通勤效率，市場需求穩定。

綜觀雙北青年的購屋版圖可以發現，青年族群傾向選生活機能完整、交通便利及就業機會多的區域。加上青年族群因購屋預算相對吃緊，因此，低總價、小宅產品多的區域，會較易吸引到青年族群的目光。整體而言，「交通+就業+低總價」是雙北青年購屋三大考量要素，也反映出當代青年在高房價環境下兼顧生活質量與負擔能力的務實策略。