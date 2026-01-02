雙北青年購屋行為大揭密

為了能更全面地掌握台灣雙北地區青年族群的購屋行為與市場輪廓，永慶房產集團與政大不動產研究中心攜手，共同發起《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》，從青年族群的購屋動機、預算、偏好、資訊蒐集與決策等面向，系統性解析青年購屋需求結構。

先從青年族群的購屋動機來看，由於多數受訪者仍屬租屋族或初次進場的首購族，購屋除了承載居住安定的意義，也被視為一種中長期資產配置與儲蓄方式。政策因素則位居第三，顯示新青安貸款等政策工具，對於降低購屋門檻、提升青年進場意願，仍具有實質助益。相對而言，出租收益的重要性明顯偏低，反映青年購屋決策以自住需求為主，生活品質與務實條件為核心考量，不以投資收益為導向。

廣告 廣告

至於購屋產品的偏好上，有62％的青年在購屋時選擇電梯大樓，凸顯對居住便利性與社區管理的高度重視。而在購屋面積和格局上，則是以20至30坪、2至3房產品為主流，顯示在少子化及小家庭型態普及，以及雙北地區房價高昂的背景下，總價相對可負擔的中小坪數的房屋最受青年族群的喜愛。

進一步分析購屋考量因素，預算仍為最關鍵的決策依據，其次為區位與生活機能，房屋與社區條件則居第三，未來增值性的重要性相對較低，反映青年購屋心態趨於務實，優先衡量當下負擔能力與實際居住需求，而非長期投資回報。

而回歸到房屋條件與生活機能方面，青年族群最重視屋況、採光和格局，對風水沒那麼重視，這也反映在高房價環境下，購屋族必須在有限預算中做出取捨，實用性往往優先於象徵性條件。區位選擇方面，周邊生活便利性與交通可達性成為關鍵指標，學區因素的重要性則相對下降，與少子化趨勢及小家庭比例上升密切相關。

在購屋資訊蒐集方面，青年族群普遍認為房仲實體門店與房屋資訊平台最具參考價值。實體門店能提供更完整且即時的物件說明與交易細節；而線上平台則有助於快速瀏覽大量物件並進行比價與掌握市場概況，讓購屋族能在進場前完成初步篩選，提升看屋與決策效率。

至於在最終購屋決策上，自己、配偶/伴侶及父母等親近關係人，必定是購屋時的主要決策者。但經本次調查發現，對於有購屋經驗或有購屋需求的青年族群來說，專業且值得信任的房仲經紀人員也扮演著非常重要的第三方。

綜觀雙北市30至39歲青年族群的購屋輪廓可以發現，面對雙北高房價的環境，青年購屋族呈現理性、務實、自住為核心的特徵，未來青年族群市場將持續以首購族與小家庭需求主導，追求負擔得起且能長期居住的房屋，將持續成為市場主流。